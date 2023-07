Vrátíme se na frontu, slíbili velitelé z Azovstalu. Rusové se cítí poníženi

Pět velitelů obránců železáren a oceláren Azovstal v ukrajinském Mariupolu se hodlá opět zapojit do bojů na Ukrajině. Po návratu z Turecka zpět do vlasti to uvedl jeden z nich Denys Prokopenko. Ten velel obraně do loňského 20. května, než se vojáci na rozkaz prezidenta Volodymyra Zelenského vzdali.