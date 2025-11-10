Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

Autor: ,
  16:55aktualizováno  17:53
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil, že ve spolupráci s protikorupční prokuraturou (SAP) provádí rozsáhlý zátah zaměřený na odhalení úplatkářství v ukrajinském energetickém sektoru. Podle poslance Jaroslava Železňaka je vyšetřován také bývalý ministr energetiky a současný šéf resortu spravedlnosti Herman Haluščenko. Deník Ukrajinska pravda píše o prohlídkách také u bývalého obchodního partnera prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Fotografie ze zátahu zaměřeného na odhalení úplatkářství v ukrajinském...
Fotografie ze zátahu zaměřeného na odhalení úplatkářství v ukrajinském...
Fotografie ze zátahu zaměřeného na odhalení úplatkářství v ukrajinském...
Fotografie ze zátahu zaměřeného na odhalení úplatkářství v ukrajinském...
10 fotografií

„Patnáct měsíců práce a 1000 hodin audiozáznamů. Byla zdokumentována činnost vysoce postavené zločinecké organizace,“ uvedl NABU s tím, že členové skupiny vybudovali rozsáhlé korupční schéma pro ovlivňování strategických podniků státního sektoru. Podle NABU se jedná zejména o společnost Energoatom, která provozuje ukrajinské jaderné elektrárny.

V příspěvku na telegramu přidala protikorupční agentura fotografie tašek s velkým množstvím bankovek různých měn. Později uvedla, že členové skupiny od dodavatelů Enerhoatomu vymáhali „odvody“ ve výši deseti až 15 procent z hodnoty zakázek. Ústředím jim byla účetní kancelář v centru Kyjeva, která patřila rodině podnikatele, bývalého vlivného ukrajinského politika obviněného ze spolupráce s ruskou tajnou službou a nyní ruskému senátorovi Andriji Derkačovi. V těchto prostorách se podle NABU „praly“ nelegálně utržené prostředky, celkem asi 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun).

Na Ukrajině schválili zákon obnovující nezávislost protikorupčních institucí

Železňak na telegramu uvedl, že NABU provádí prohlídku také u Haluščenka a v Energoatomu a že podnět k vyšetřování podal on a jeho kolegové poslanci v ukrajinské Nejvyšší radě. Poslanec za liberální a proevropskou stranu Hlas (Holos) také napsal, že navrhl Haluščenkovo odvolání.

Informaci o vyšetřování Haluščenka potvrdily deníku Ukrajinska pravda dva nezávislé zdroje. Sama NABU zjištění nekomentovala.

Ukrajina rozkrývá rejdy Zelenského šíbra, před detektivy pláchl do Rakouska

Ukrajinska pravda rovněž dnes uvedla, že mezi vyšetřovanými ze strany NABU je také Tymur Mindič, podnikatel a spoluvlastník produkční firmy Kvartal 95, kterou založil Zelenskyj předtím, než se stal ukrajinským prezidentem. „Mindič v noci uprchl ze země, jen několik hodin před prohlídkami,“ uvedl zdroj deníku. Z jeho informací není zřejmé, jakým způsobem vyšetřování Mindiče s korupčním případem v energetice souvisí.

Minulý týden NABU oznámila zadržení náměstkyně ředitele společnosti Atomenerhomaš, která spadá pod Enerhoatom, v souvislosti s braním úplatků.

Vstoupit do diskuse (58 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...

Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím premiérovi Andreji Babišovi, aby veřejně řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Hlava státu řekla, že vychází nejenom z...

10. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  17:55

Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil, že ve spolupráci s protikorupční prokuraturou (SAP) provádí rozsáhlý zátah zaměřený na odhalení úplatkářství v ukrajinském energetickém sektoru....

10. listopadu 2025  16:55,  aktualizováno  17:53

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

10. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  17:17

Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské...

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Státní tisková agentura TASS to uvedla s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní...

10. listopadu 2025  13:24,  aktualizováno  17:05

Psa v Rakovníku patrně někdo poléval žíravinou, zvíře podstupuje náročnou léčbu

Psa v Rakovníku nejspíš někdo poléval žíravinou

Otřesným případem týrání psa se zabývají policisté na Rakovnicku. Podle veterinářů to vypadá, že ho někdo dokonce poléval žíravinou. Zvíře už je v péči útulku a podstupuje náročnou léčbu. Jeho stav...

10. listopadu 2025  17:03

Okupace? Bože chraň, musíme z Gazy co nejdřív pryč, tvrdí bývalý agent Mosadu

Premium
Bývalý agent Mosadu, spisovatel a novinář Gad Šimron v Praze (28. listopadu...

Hamás je jako Islámský stát, vojensky ho nelze zničit, říká novinář a bývalý agent Mosadu Gad Šimron. Současná izraelská vláda podle něj ztratila pojem o realitě a extremisté jako Itamar Ben Gvir...

10. listopadu 2025  16:53

Visa a Mastercard uzavřely novou dohodu s obchodníky kvůli poplatkům

ilustrační snímek

Vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard uzavřeli revidovanou dohodu s obchodníky, kteří je obvinili z příliš vysokých poplatků za přijímání jejich kreditních karet. Dohoda by mohla ukončit 20...

10. listopadu 2025  16:43

Koncert pro budoucnost bude i letos na Václaváku. Modlitbu pro Martu zazpívá Langerová

Koncert pro budoucnost, který je oslavou 33. výročí sametové revoluce. (17....

Koncert pro budoucnost, který se uskuteční 17. listopadu v Praze jako součást oslav 36. výročí sametové revoluce, bude mít za téma pojistky demokracie. Akce, která se bude konat podesáté, začne ve...

10. listopadu 2025  16:39

Střílel na mě obrněnec! Ruský vicepremiér se chlubí zážitky z fronty, prý bere i děti

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní...

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv se chlubil, že s odstřelovací puškou u Vuhledaru na východě Ukrajiny čelil ukrajinskému...

10. listopadu 2025  16:37

Zemřel publicista a kulturní redaktor Karel Oujezdský, výrazná rozhlasová osobnost

Dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský...

Ve věku 79 let zemřel publicista a dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský. O jeho úmrtí informovala mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová, podle webu stanice...

10. listopadu 2025  16:22

Nebojácný prodavač se rozběhl za lupičem, který v obchodě okradl seniorku

Obchodník doběhl zloděje, který v jeho prodejně okradl seniorku

Devatenáctiletý recidivista žijící v brněnských Židenicích na ubytovně se chtěl zahojit na seniorce. Tu si jakožto bezbrannou oběť vybral pro svůj lup a v centru jí ukradl peněženku. Jenže vše viděl...

10. listopadu 2025  16:09

Dostal jsem milion a pero za 25 tisíc. Svědek v Dozimetru popsal odměny

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr v pondělí vypovídal možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Přiznal, že obžalovaní pracovali jako...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.