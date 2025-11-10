Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

„Patnáct měsíců práce a 1000 hodin audiozáznamů. Byla zdokumentována činnost vysoce postavené zločinecké organizace,“ uvedl NABU s tím, že členové skupiny vybudovali rozsáhlé korupční schéma pro ovlivňování strategických podniků státního sektoru. Podle NABU se jedná zejména o společnost Energoatom, která provozuje ukrajinské jaderné elektrárny.
V příspěvku na telegramu přidala protikorupční agentura fotografie tašek s velkým množstvím bankovek různých měn. Později uvedla, že členové skupiny od dodavatelů Enerhoatomu vymáhali „odvody“ ve výši deseti až 15 procent z hodnoty zakázek. Ústředím jim byla účetní kancelář v centru Kyjeva, která patřila rodině podnikatele, bývalého vlivného ukrajinského politika obviněného ze spolupráce s ruskou tajnou službou a nyní ruskému senátorovi Andriji Derkačovi. V těchto prostorách se podle NABU „praly“ nelegálně utržené prostředky, celkem asi 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun).
Železňak na telegramu uvedl, že NABU provádí prohlídku také u Haluščenka a v Energoatomu a že podnět k vyšetřování podal on a jeho kolegové poslanci v ukrajinské Nejvyšší radě. Poslanec za liberální a proevropskou stranu Hlas (Holos) také napsal, že navrhl Haluščenkovo odvolání.
Informaci o vyšetřování Haluščenka potvrdily deníku Ukrajinska pravda dva nezávislé zdroje. Sama NABU zjištění nekomentovala.
Ukrajinska pravda rovněž dnes uvedla, že mezi vyšetřovanými ze strany NABU je také Tymur Mindič, podnikatel a spoluvlastník produkční firmy Kvartal 95, kterou založil Zelenskyj předtím, než se stal ukrajinským prezidentem. „Mindič v noci uprchl ze země, jen několik hodin před prohlídkami,“ uvedl zdroj deníku. Z jeho informací není zřejmé, jakým způsobem vyšetřování Mindiče s korupčním případem v energetice souvisí.
Minulý týden NABU oznámila zadržení náměstkyně ředitele společnosti Atomenerhomaš, která spadá pod Enerhoatom, v souvislosti s braním úplatků.