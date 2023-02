Pokusy o únos, ničení vrtulníků. Rusy v týlu znervózňují ukrajinští sabotéři

V prosinci ruská média zveřejnila informaci o čtyřech ukrajinských vojácích, kteří zemřeli na ruském území v Brjanské oblasti. Ukrajinci jejich smrt potvrdili.

Podle ruských médií měli vojáci, kteří zřejmě šlápli na miny, za úkol sabotáž a terorismus. Nebyla daleko od pravdy. Mrtví totiž byli členy ukrajinské dobrovolnické sabotážní organizace Bratrstvo.

Jejich spolubojovníky zpráva šokovala. „Byli to naši nejlepší lidi,“ řekl listu The Guardian Olexij, jeden z velitelů Bratrstva.

Sabotéři se uklidňují tím, že jejich práce je v něčem bezpečnější než ta, kterou musí vykonávat příslušníci běžné armády. „Naše operace jsou ve skutečnosti dvakrát tak bezpečnější než ty, které provádí ukrajinské ozbrojené síly. Zdá se, že je to velmi nebezpečná práce, ale my se na ni velmi pečlivě připravujeme,“ říká další člen skupiny Vladyslav.

Bratrstvo je technicky nezávislé na ukrajinské armádě, ale spolupracuje s ní. Olexij patří do řad zpravodajských služeb, převážně však skupina sestává z civilistů a členů dalších dobrovolnických skupin.

Specializuje se na záškodnické operace na ruském území. Považuje za nutné, aby protivník cítil dopady války i doma. „Když Rusové zjistí, že sabotéři fungují na jejich území, musí poslat spoustu vojáků, aby je našli. Pro nepřítele je to velmi demoralizující,“ říká Vladyslav.

Likvidace vysoce postavených činitelů

Nejlepší způsob vyvolání obav u nepřítele je zaútočit i na ty představitele invazní armády, kteří se cítí být díky svému postavení v bezpečí. Navíc na svém vlastním území. Skupina tak dostala za úkol předvést Rusům své schopnosti například sestřelením vrtulníku převážejícího vysoce postavené činitele ruského ministerstva vnitra.

Akce se zprvu málem nepovedla. Špatné počasí zabránilo tomu, aby sabotéři mohli cíl zaměřit laserovým zaměřovačem. Navíc skupina řešila vnitřní záležitosti. Druhý pokus už ovšem dopadl úspěšně.

Tým pěti lidí vyrazil v sedm ráno a přes lesy se dostal do Ruska. Na místě, kde mělo dojít k útoku, strávili noc. Ráno slyšeli vrtulník. „Vystřelili jsme z přenosného protiletadlového raketového systému na vrtulník ze vzdálenosti čtyř kilometrů. Bohužel jsme ten zásah neviděli, protože jsme byli tak daleko, ale slyšeli jsme výbuch. A pak jsme rychle utekli ze svých pozic,“ líčí dramatickou akci člen skupiny jménem Taras. „Vrátili jsme se dvakrát tak rychle.“

I když Taras netuší, zda osazenstvo helikoptéry skutečně zahynulo, považuje misi za úspěch. „Helikoptéra byla určena pro ruské vedení. A samotný fakt, že ukrajinští sabotéři střílí na ruské velitele, je už pro Rusy stresový faktor. Znervózňuje je to.“

Jiným úkolem Bratrstva bylo zajmout nebo zabít jednoho z vysoce postavených činitelů ruské zpravodajské služby FSB. „Pracoval v blízkosti hranice s Ukrajinou, ale na území Ruska,“ uvádí Vladyslav. Ukrajinci věděli, kudy pojede jeho auto, a připravili přepadení. Cíl se však neukázal, a tak se museli vrátit.

Při cestě zpět narazili na ruskou pohraniční hlídku. „Byli jsme čtyři na čtyři. Tři Rusy jsme zabili a jednoho lehce zranili. Zajali jsme ho, vzali ho na ukrajinské území a předali ukrajinskému vojsku.“

Kyjev dává ruce pryč

Neoficiální status Bratrstva poskytuje Kyjevu možnost popřít, že by měl s činy, ze kterých záškodníky osočuje Rusko, cokoliv společného. Členové Bratrstva říkají, že to chápou. Kyjev je pod tlakem západních zemí, jež se obávají, že Moskva by přítomnost ukrajinských vojáků na ruském území vnímala jako eskalaci války.

Přesto se objevují zprávy o sabotážích za ruskými hranicemi, které ukazují na zapojení ukrajinských speciálních sil či alespoň jejich sympatizantů. V říjnu neznámí záškodníci ukázali video, na kterém umísťují výbušniny do ruských helikoptér KA-52 v Pskovské oblasti v blízkosti lotyšských hranic. Dva vrtulníky vybuchly. O incidentu informovala ruská média i ukrajinská vojenská rozvědka, aniž by se k němu přihlásila.

Hlavní pozornost si ukrajinské speciální síly získaly útoky na letiště, základny či sklady s municí na Rusy okupovaném Krymu. Spekuluje se, že Ukrajinci stáli i za odborníky oceňovaným výbuchem na Kerčském mostě.