Ukrajincům hoří jižní fronta. Rusové se valí stepí, už vyhlížejí bitvu o Záporoží

„Situace je velmi špatná. Jsme částečně obklíčení,“ píše mi Franko. Potkali jsme se v září v rozstříleném a vybydleném městečku Huljajpole, ležícím v Záporožské oblasti asi pět kilometrů od fronty, pořízek potetovaný vlasteneckými citáty tu měl na starosti zásobování ukrajinských dronařů.
Teď si dává pauzu. Před pár dny jeho auto trefil ruský dron. Stačil vyskočit, ale zlomil si nohu. A tak mi teď z nemocnice přes WhatsApp popisuje, jak to na jeho úseku fronty jde v posledních týdnech od desíti k pěti (obráncům Huljajpole můžete přispět zde).
„Bude velmi těžké situaci stabilizovat. Pěchota musí na pozice chodit deset patnáct kilometrů pěšky, protože se tam vůbec nedá zajet.“