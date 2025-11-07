Ukrajincům hoří jižní fronta. Rusové se valí stepí, už vyhlížejí bitvu o Záporoží

Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské oblasti (29. října 2025) | foto: Russian Defence MinistryReuters

Adam Hájek
  18:00
Zatímco se nejvíce pozornosti soustředí na boje o Pokrovsk, Ukrajinci hasí průšvih na jižní části fronty. Rusům se daří rychle postupovat na východě Záporožské oblasti a už si brousí zuby na její oblastní centrum. „Nepřítel má velkou převahu v lidech i dronech. Jak těch útočných, tak průzkumných,“ líčí pro iDNES Premium ukrajinský voják s přezdívkou Franko.

7. listopadu 2025

Ukrajincům hoří jižní fronta. Rusové se valí stepí, už vyhlížejí bitvu o Záporoží

Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské...

Zatímco se nejvíce pozornosti soustředí na boje o Pokrovsk, Ukrajinci hasí průšvih na jižní části fronty. Rusům se daří rychle postupovat na východě Záporožské oblasti a už si brousí zuby na její...

7. listopadu 2025

