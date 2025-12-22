VIDEO: Protitankové příkopy i dračí zuby. Ukrajinci ukázali opevnění v Záporoží

  9:53
Ukrajinské ministerstvo obrany v neděli zveřejnilo letecký pohled na rozsáhlou síť zákopů a opevnění v Záporoží. Video ukazuje protitankové příkopy, „dračí zuby“ a další opevnění táhnoucí se na stovky kilometrů v zamlženém terénu. Podle ministerstva se takové obranné linie budují ve všech frontových oblastech a práce stále pokračují.

Válka na Ukrajině

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Turek míří za prezidentem. Pavel vidí jako akt dobré vůle, že ho přijme

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Motoristé trvají na tom, že se má Turek stát ministrem životního prostředí. Podle šéfa strany...

22. prosince 2025,  aktualizováno  10:20

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

22. prosince 2025  10:17

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

22. prosince 2025  10:03

Jak získat zpět až 7 200 Kč díky DIP? A komu se skutečně vyplatí?

ilustrační snímek

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) se od svého spuštění v roce 2024 etabloval jako klíčový nástroj pro moderní zajištění na stáří. Jeho hlavní výhodou je státní podpora, která klientům umožňuje...

22. prosince 2025

SPD neuvažuje o tom, že vymění Zůnu za slova k Ukrajině. Zastal se ho i Pavel

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

SPD neuvažuje o výměně svého ministra obrany Jaromíra Zůny kvůli jeho výrokům na tiskové konferenci o pokračování podpory Ukrajině či nákupu stíhaček F-35. Před pondělním jednáním koaliční rady to...

22. prosince 2025  9:21,  aktualizováno 

Herec James Ransone spáchal sebevraždu. Zahrál si v hororu To či seriálu The Wire

Americký herec James Ransone

V pátek ve věku 46 let zemřel americký herec a hudebník James Ransone. Podle informací policie byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles. Soudní lékař po prvotním ohledání konstatoval, že herec...

22. prosince 2025  9:59

Letecké záběry ukazují rozsáhlá ukrajinská obranná opevnění podél fronty

22. prosince 2025  9:53

Příliš velká „ochutnávka“. Zaměstnanec obchodu kradl ve velkém maso i sýry

ilustrační snímek

Bezmála 170 kilogramů potravin ukradl v práci zaměstnanec obchodu z Police nad Metují na Náchodsku. Firmě tak způsobil škodu více než 30 tisíc korun. Čtyřicetiletého muže z Broumovska obvinili...

22. prosince 2025  9:49

Své čtyři děti fyzicky týrala, mýt se mohly jednou týdně, viní ženu z Domažlicka

Ilustrační snímek

Kriminalisté z Domažlicka stíhají jednačtyřicetiletou ženu za týrání svěřené osoby. Matka své čtyři nezletilé děti podle policistů zanedbávala a fyzicky je týrala. Hrozí ji až osm let vězení.

22. prosince 2025  9:35

Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik....

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik Fanil Sarvarov. Ruské úřady podle agentury Reuters nevylučují akci ukrajinských speciálních sil. Ukrajinci událost...

22. prosince 2025  8:27,  aktualizováno  9:20

Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové, noci budou mrazivé

První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)

Nový týden odstartuje pokračující inverzní počasí. Hranice inverze se zvýší, takže zataženo nebo mlhy přibudou postupně i na horách. Oproti předchozím dnům se tam tedy ochladí, v nižších polohách by...

22. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  9:20

Vláda projedná počet míst na úřadech. V rozpočtu jí chybí na výdaje 116 miliard

Premiér Andrej Babiš a Karal Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD...

Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, projedná na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ještě předtím se schází koaliční rada ANO, SPD a...

22. prosince 2025  5:57,  aktualizováno  9:02

