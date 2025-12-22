VIDEO: Protitankové příkopy i dračí zuby. Ukrajinci ukázali opevnění v Záporoží
Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže
Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...
Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...
Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení
Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...
Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá
Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...
Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média
Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...
Turek míří za prezidentem. Pavel vidí jako akt dobré vůle, že ho přijme
Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Motoristé trvají na tom, že se má Turek stát ministrem životního prostředí. Podle šéfa strany...
Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel
Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...
Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit
Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...
Jak získat zpět až 7 200 Kč díky DIP? A komu se skutečně vyplatí?
SPD neuvažuje o tom, že vymění Zůnu za slova k Ukrajině. Zastal se ho i Pavel
SPD neuvažuje o výměně svého ministra obrany Jaromíra Zůny kvůli jeho výrokům na tiskové konferenci o pokračování podpory Ukrajině či nákupu stíhaček F-35. Před pondělním jednáním koaliční rady to...
Herec James Ransone spáchal sebevraždu. Zahrál si v hororu To či seriálu The Wire
V pátek ve věku 46 let zemřel americký herec a hudebník James Ransone. Podle informací policie byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles. Soudní lékař po prvotním ohledání konstatoval, že herec...
VIDEO: Protitankové příkopy i dračí zuby. Ukrajinci ukázali opevnění v Záporoží
Ukrajinské ministerstvo obrany v neděli zveřejnilo letecký pohled na rozsáhlou síť zákopů a opevnění v Záporoží. Video ukazuje protitankové příkopy, „dračí zuby“ a další opevnění táhnoucí se na...
Příliš velká „ochutnávka“. Zaměstnanec obchodu kradl ve velkém maso i sýry
Bezmála 170 kilogramů potravin ukradl v práci zaměstnanec obchodu z Police nad Metují na Náchodsku. Firmě tak způsobil škodu více než 30 tisíc korun. Čtyřicetiletého muže z Broumovska obvinili...
Své čtyři děti fyzicky týrala, mýt se mohly jednou týdně, viní ženu z Domažlicka
Kriminalisté z Domažlicka stíhají jednačtyřicetiletou ženu za týrání svěřené osoby. Matka své čtyři nezletilé děti podle policistů zanedbávala a fyzicky je týrala. Hrozí ji až osm let vězení.
Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince
V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik Fanil Sarvarov. Ruské úřady podle agentury Reuters nevylučují akci ukrajinských speciálních sil. Ukrajinci událost...
Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové, noci budou mrazivé
Nový týden odstartuje pokračující inverzní počasí. Hranice inverze se zvýší, takže zataženo nebo mlhy přibudou postupně i na horách. Oproti předchozím dnům se tam tedy ochladí, v nižších polohách by...
Vláda projedná počet míst na úřadech. V rozpočtu jí chybí na výdaje 116 miliard
Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, projedná na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ještě předtím se schází koaliční rada ANO, SPD a...