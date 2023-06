Ukrajinci v Záporoží chtějí rozštěpit ruské sevření, u Orichivu zuří tvrdé boje

BBC uvádí, že ukrajinské jednotky se u Orichivu snažily postoupit za podpory dělostřelectva, tanků a dronů. Také ruští vojenští blogeři informují o tvrdých bojích několik desítek kilometrů na jihozápad od Záporoží.

Ukrajinský generální štáb se ve svém ranním přehledu situace na bojišti omezil na větu, že v Záporoží „nepřítel setrvává v defenzivě“. Zmínil ovšem také pět vzdušných úderů ruských sil v oblasti a vyjmenoval celkem 13 obcí v regionu, na které mířily ruské dělostřelecké útoky.

Představitel Ruskem dosazené správy okupované části Záporožské oblasti Vladimir Rogov ve čtvrtek večer na telegramu napsal, že „v dané chvíli znovu propukly aktivní vojenské operace mezi Orichivem a Tokmakem“. Ruští vojáci podle něj „udržují pozice v aktivní obraně“.

Město Tokmak ležící na jih od Orichovu mnoho vojenských expertů považuje za klíčový cíl pro ukrajinskou armádu při možném postupu směrem k Azovskému moři.

Poblíž Žitomyru zemřel člověk a tři se zranili

„Podle předběžných informací byla v pátek v noci při leteckém poplachu zničena jedna raketa. Kvůli dopadu úlomků v Zvjahelu byl zcela zničen jeden obytný dům, dalších 12 je poškozených,“ uvedl šéf vojenské správy Žytomyrské oblasti Vitalij Bučenko. Zvjahel, který do loňského listopadu nesl název Novohrad-Volyňskyj, leží stovky kilometrů od míst aktivních bojů.

Ukrajinská armáda v noci na pátek sestřelila čtyři rakety s plochou dráhou letu, deset útočných dronů a několik ruských průzkumných bezpilotních letounů, informovalo ráno ukrajinské letectvo.

Vjačeslav Gladkov, gubernátor ruské Belgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou, v pátek ráno na telegramu informoval, že v noci v tomto regionu pracovala protiletecká obrana.

V městečku Razumnoje na jihovýchod od Belgorodu byl poničen panelový dům a několik dalších staveb. Gladkov také uvedl, že „se střílelo“ v Šebekinu ležícím jen několik kilometrů od hranice s Ukrajinou a že kvůli pokračujícímu ostřelování není zatím možné zjistit přesné škody, které tam nově vznikly. Ruské úřady za noc na pátek evidují tři zraněné, dva z nich skončili v nemocnici.

Cílem ukrajinské ofenzivy, jejíž začátek Kyjev doposud nepotvrdil, je získat zpět Ruskem okupovaná území na jihu a východě Ukrajiny. Podle některých expertů se Ukrajinci pokusí získat přístup k Azovskému moři, aby ruské invazní jednotky v této části země odřízli na dvě oddělená uskupení.

To by jednak oslabilo jejich bojové schopnosti, jednak by Rusko ztratilo pozemní přístup ke Krymskému poloostrovu. Krym Rusko protiprávně zabralo v roce 2014.