Evropští vojáci na Ukrajině? Kyjev se slibům směje, Moskva větří podraz

Francouzský prezident Emmanuel Macron vítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na jednání Koalice ochotných v Paříži (6. ledna 2025)

Adam Hájek
  14:24
Ukrajina se dočkala prvních obrysů západních bezpečnostních garancí. Nejvíce se píše o britském a francouzském kontingentu, těmto příslibům však v Kyjevě nikdo moc nevěří a Moskva je rovnou rezolutně odmítá. Pařížské jednání koalice ochotných však přesto pro Ukrajinu přineslo několik pozitivních výsledků.

Je to lest. Klam. Manévr dekadentních žabožroutů a protřelých Anglosasů, jak dostat Donalda Trumpa na palubu a podminovat velkou dohodu, kterou by Moskva dostala volnou ruku na Ukrajině. Ale Rusko nedopustí, aby zlotřilí Evropané šéfa Bílého domu ošálili!

„V Paříži byla právě podepsána deklarace o rozmístění vojsk zemí NATO na Ukrajině. Vojsk Francie, Británie a dalších zemí. Ve skutečnosti je to plán evropské Strany války, jak vypracovat takový mír, který Rusko určitě nepřijme. Strategickým cílem Ruska musí být tento plán překazit,“ bije na poplach komentátor Sergej Markov.

Starmer a Macron už po několikáté oznámili záměr rozmístit na Ukrajině mezinárodní jednotky. Kdybychom za každé takové prohlášení dostali jeden náboj, tak už by z Ruska nezbyl ani mastný flek.

Serhij Marčenkoukrajinský politolog

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

