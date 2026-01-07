Je to lest. Klam. Manévr dekadentních žabožroutů a protřelých Anglosasů, jak dostat Donalda Trumpa na palubu a podminovat velkou dohodu, kterou by Moskva dostala volnou ruku na Ukrajině. Ale Rusko nedopustí, aby zlotřilí Evropané šéfa Bílého domu ošálili!
„V Paříži byla právě podepsána deklarace o rozmístění vojsk zemí NATO na Ukrajině. Vojsk Francie, Británie a dalších zemí. Ve skutečnosti je to plán evropské Strany války, jak vypracovat takový mír, který Rusko určitě nepřijme. Strategickým cílem Ruska musí být tento plán překazit,“ bije na poplach komentátor Sergej Markov.
Starmer a Macron už po několikáté oznámili záměr rozmístit na Ukrajině mezinárodní jednotky. Kdybychom za každé takové prohlášení dostali jeden náboj, tak už by z Ruska nezbyl ani mastný flek.