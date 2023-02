Vzdali se nám členové jednotky, která prošla Bučou a Irpiní, hlásí Ukrajinci

„Sto padesátá pátá brigáda je známá z doby, kdy útočila na metropoli Kyjev,“ sdělil plukovník Oleksij Dmytraškivskyj. To je z února a března 2022. Také podle něho působila v městech Irpiň a Buča.

„Tito bojovníci se ‚proslavili‘ mimo jiné rabováním. V této oblasti však byli téměř úplně zničeni,“ pokračoval mluvčí podle webu The New Voice of Ukraine, aniž by je přímo vinil i z vraždění civilistů.

Po doplnění sil se tato brigáda znovu objevila v Doněcké oblasti, kde byla již v listopadu 2022 poražena. „A dnes se znovu objevili u Vuhledaru. Deset jejich bojovníků se vzdalo,“ řekl mluvčí.

Není jasné, zda některý ze zajatců se podílel na dřívějších zvěrstvech. Už dříve se spekulovalo, že pachatelé masových vražd jsou už sami po smrti.

Nejen v těchto městech našli Ukrajinci po stažení Rusů masové hroby se stovkami často umučených obětí.

Bojová situace na všech frontách je v současnosti neměnná. Nejtvrdší boje se vedou v Doněcké oblasti o město Bachmut, které Ukrajinci úporně brání celé měsíce.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že Rusko připravuje novou velkou ofenzivu. Varoval, že by mohla začít již 24. února. Podle Reznikova shromáždila Moskva tisíce vojáků a „mohla by něco zkusit“ u příležitosti prvního výroční invaze na Ukrajinu.

Útok by rovněž mohl souviset s oslavami ruského svátku Dne obránců vlasti, který si země připomíná 23. února. Rusko se také podle armády připravuje na další masivní vzdušný úder na Ukrajinu.

Podle Reznikova Moskva pro potenciální ofenzivu zmobilizovala na 500 tisíc vojáků.