Ukrajina vyslala na moskevský region stovky dronů, tvrdí Rusové

O případných škodách se nezmínil, uvedl ale, že protivzdušná obrana velkou část bezpilotních strojů zlikvidovala ve velké vzdálenosti a že 105 dronů sestřelila při přiblížení k Moskvě. O škodách naopak informoval gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov, podle kterého si údery vyžádaly jednoho mrtvého a nejméně šest zraněných. Ukrajina podniká dronové útoky v Rusku v sebeobraně, od února 2022 vzdoruje ruské invazi. V noci útočilo i Rusko, které zasáhlo most přes Dněpr v Záporoží.
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Pokud se počet dronů potvrdí, bude to jeden z největších ukrajinských vzdušných úderů na moskevský region, jak se neoficiálně označuje ruská metropole a Moskevská oblast. Koncem září vyslala Ukrajina na Moskvu 450 dronů, což tehdy Sobjanin označil za největší úder bezpilotních strojů na hlavní město.
Vorobjov, který informoval o mrtvém a zraněných, zmínil i poškozené domy a vytlučená okna.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.
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Od minulého týdne ruská invazní armáda několikrát zaútočila na mosty v Kyjevě - nejprve na Jižní most (Pivdennyj most) a posléze Severní most (Pivničnyj most), které vedou přes řeku Dněpr a jsou důležitými spojnicemi pravobřežní a levobřežní části metropole. Útočí i na další civilní cíle v ukrajinských městech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že armáda na zintenzivnění ruských úderů odpoví četnějšími útoky na rafinerie v Rusku.
Náčelník správy ukrajinské Záporožské oblasti Mychajlo Semikin v úterý na síti Telegram informoval, že Rusko v Záporoží zasáhlo most přes řeku Dněpr. Most je nyní uzavřen. Semikin uvedl, že při ranním útoku utrpělo zranění pět lidí včetně dvou pracovníků Červeného kříže, které úder zastihl při cestě do práce.
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1. října 2026