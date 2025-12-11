Ukrajina vyslala drony až do Kaspického moře, zasáhla ruskou ropnou plošinu

Plošina podle ukrajinských webů přerušila provoz. Moskva se k tomu nevyjádřila a podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.
Drony dlouhého doletu zasáhly ropnou plošinu Filanovskij, která patří společnosti Lukoil-Nižněvolžskněfť, píše s odvoláním na své zdroje v SBU server Ekonomična pravda, jenž je spojen s webem Ukrajinska pravda. „Byly zaznamenány nejméně čtyři zásahy námořní plošiny. V důsledku útoku byla zastavena těžba ropy a plynu z více než 20 vrtů, které plošina obsluhuje,“ cituje svůj zdroj portál.
O ukrajinském dronovém útoku na ruské ropné zařízení v Kaspickém moři píše také server RBK-Ukrajina, podle něhož je zasažené místo jedním z největších objevených ložisek v ruském sektoru Kaspického moře i v samotném Rusku. Jeho zásoby činí 129 milionů tun ropy a 30 miliard kubických metrů plynu, uvádí RBK-Ukrajina.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajinské údery se v posledních měsících stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Ukrajina v noci na čtvrtek podle agentury AFP podnikla jeden z nejrozsáhlejších útoků na sousední zemi za téměř čtyři roky války. Ruská protivzdušná obrana během části noci sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany. O něco dříve informovalo o noční likvidaci 37 dronů. Ruské ministerstvo obrany ve svých ranních přehledech obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech.