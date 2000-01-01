náhledy
V řadě evropských metropolích se na výročí čtyř let od začátku ruské invaze důležité politické či kulturní budovy rozsvítily v barvách ukrajinské vlajky.
Gesto solidarity s utrpením ukrajinského lidu ocenil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který příslušným zemím poděkoval a zveřejnil i fotky osvícených budov. Česko mezi nimi nebylo.
Zelenskyj děkoval Rakousku, Belgii, Kanadě, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Černé Hoře,Norsku,Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Británii a USA.
„Děkujeme za vaši podporu. Světlo zvítězí,“ napsal ukrajinský prezident.
Benátská radnice se rozsvítila v barvách ukrajinské války na čtyřleté výročí ruského vpádu na Ukrajinu (24. února 2026)
