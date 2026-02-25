|
Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál
Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...
Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti
Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...
Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...
Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein
Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...
Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil
Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...
Okamura dostal po devíti letech pozvání do Otázek Václava Moravce
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura obdržel po devíti letech pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce. Ve čtvrtek o tom informoval server Mediář s odkazem na „důvěryhodný zdroj...
Česko se stává dalším padouchem v NATO, píšou v Bruselu
Česko je na dobré cestě vynakládat na obranu méně než dvě procenta svého HDP, což ho staví do otevřeného střetu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem – a jeho dalšími spojenci v NATO. Napsal o tom...
Plné náměstí ve Vrchlabí vítalo doma medailistky z italské olympiády
Tisíce lidí přivítaly ve čtvrtek odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí osm olympioniků z Krkonoš, kteří bojovali o cenné kovy na zimní olympiádě v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo....
„Skvělému zdraví“ Donalda Trumpa nevěří už nadpoloviční většina Američanů
Modřiny na rukou, chaotické projevy. Američané zpochybňují duševní a fyzické zdraví svého prezidenta Donalda Trumpa. Podle průzkumů roste počet voličů, kteří mají obavy z jeho vysokého věku. Hlava...
Německá armáda získala povolení sestřelovat drony. Doposud nesměla zasáhnout
Německý parlament ve čtvrtek schválil novelu zákona o letecké bezpečnosti, která uděluje armádě pravomoci zapojit se do obrany proti dronům. Informovala o tom agentura DPA s tím, že úprava zákona pro...
Letadlová loď Gerald Ford se přesouvá do bojové pozice, F-22 se rozmisťují v Izraeli
Největší americká letadlová loď USS Gerald Ford ve čtvrtek odplula z Kréty a zamířila k východnímu okraji Středozemního moře. V rámci tlaku na Írán se přemísťuje do bojové pozice. USA rovněž poslaly...
Poslední šance předejít válce. Jednání Íránu a USA přinesla pokrok, tvrdí Omán
Čtvrteční nepřímá jednání Íránu a USA o jaderném programu Teheránu v Ženevě přinesla pokrok a budou brzy pokračovat. Uvedl to Omán, který schůzku zprostředkoval. Rovněž sdělil, že se v příštím týdnu...
Ať o Epsteinovi pod přísahou vypovídá Trump! peskovala Clintonová kongresmany
Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina....
Tanky, miny, dronové bombardéry. Narkokartely si budují vlastní armády
Více než sedmdesát mrtvých si zatím vyžádaly boje po smrti mexického drogového bosse zvaného El Mencho. Jeho kartel patří mezi nejbohatší a nejlépe vyzbrojené, své soukromé armády si však vybudovaly...
Dva světy jednoho trhu. Pražské hotely zdražují, restaurace svírá tlak nákladů
Zatímco hotely v Praze vstoupily do nového roku s vyšší obsazeností i cenami než loni, část gastronomických podniků dál svádí boj s náklady a „opatrnějšími“ hosty. Asociace hotelů a restaurací ČR v...
OBRAZEM: Jak bouřlivé to v Budapešti bylo, když dorazili Okamura a Vystrčil
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) společně navštívili Budapešť. Zúčastnili se tam jednání zástupců parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. Zatímco Okamura se...
Šéfové parlamentů se přeli kvůli Ukrajině. Okamura byl s Maďary, Vystrčil s Poláky
Od našeho zpravodaje v Budapešti Jednání předsedů parlamentů Visegrádské čtyřky, které se v Budapešti účastní i šéf Sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil, se vyhrotilo kvůli podpoře Ukrajiny a vztahu k EU. Zatímco...