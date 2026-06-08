Vězení a propadnutí majetku. Exšéf nejvyššího soudu na Ukrajině dostal trest za úplatek

Kňazev byl zadržen v květnu 2023 při přebírání úplatku ve výši 2,7 milionu dolarů. Následně byl odvolán svými kolegy soudci z čela soudu a ten jej vzal do vazby. Ukrajinský národní protikorupční úřad (NABU) tehdy tvrdil, že se mu podařilo odhalit rozsáhlou korupci na nejvyšším soudu, kde bylo možné za úplatu získávat různé výhody.
Kňazev podle agentury Ukrinform dostal peníze od lidí, kteří zastupovali jednoho z ukrajinských oligarchů. Dohodu mezi Kňazevem a prokurátorem SAP v pondělí potvrdil nejvyšší protikorupční soud. V dohodě bývalý soudce souhlasil i s tím, že pomůže usvědčit své společníky.
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Dolary na gauči. Na Ukrajině chytili soudce při přijetí milionového úplatku
Verdikt počítá se zabavením Kňazevova bytu a domu, jakož i více než 200 tisíc dolarů (asi 4,2 milionu korun) z osobních úspor a také 1,24 millionu dolarů (26 milionů korun) z úplatků. Bývalý soudce se v rámci dohody zavázal k tomu, že pošle více než 1,1 milionu dolarů (23 milionů korun) na podporu ukrajinské armádě. Celkově tak stát získá více než 2,5 milionu dolarů (52,4 milionu korun), napsal portál RBK-Ukrajina.
SAP upozornil, že dohoda o přiznání viny není „výkupným“ či „úplatkem“, ale krokem k dosažení hlavního principu spravedlnosti – neodvratného trestu. „Institut dohod není teoretickým konstruktem, ale bezvýhradnou nutností v zemi ve válečném stavu. Stát prostě nemá právo plýtvat drahocenným časem a vzácnými zdroji na nekonečné soudní procesy,“ zdůraznili prokurátoři.
Ukrajina se brání pátým rokem ruské agresi. Boj proti korupci je jedním z klíčových požadavků pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.