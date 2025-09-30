Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Rozšířili jsme naši sbírku velkých kořistí. Zničili jsme ruský útočný vrtulník Mi-8 v hodnotě přes deset milionů dolarů. A udělali jsme to malým FPV dronem Shrike v hodnotě pět set dolarů,“ pochlubili se na Telegramu operátoři 1. bezpilotního pluku 59. útočné brigády.
K incidentu došlo nedaleko vesnice Kotljarivka ležící asi dvacet kilometrů jihozápadně od Pokrovsku. Sestřel potvrdila i nepřátelská strana: podle ruských blogerů se pilotovi hořícího vrtulníku podařilo přistát, posádku pak evakuovala pěchota. Mi-8 pak na zemi shořel.
Mi-8 je víceúčelový vrtulník střední třídy, který se v SSSR začal sériově vyrábět v druhé polovině šedesátých let. S více než 17 tisíci vyrobenými kusy patří k nejrozšířenějším helikoptérám na světě. Má dva turbohřídelové motory a pobere až 24 vojáků nebo čtyři tuny nákladu.
Svou hvězdnou hodinu zažil během sovětské invaze do Afghánistánu, kde ho Rusové používali k transportu vojáků do horských oblastí, zásobování izolovaných základen i evakuaci raněných a útokům na bašty mudžahedínů. Na Ukrajině Rusové za tři a půl roku války přišli o sedmačtyřicet těchto strojů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz