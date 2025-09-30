VIDEO: Ukrajinci sestřelili dronem ruský vrtulník, v plamenech se zřítil na zem

  9:37
Na ukrajinské frontě byl zaznamenám první potvrzený případ, kdy se maličkým dronem za pár stovek dolarů podařilo sestřelit bojový vrtulník v hodnotě několika milionů dolarů. Stroj Mi-8 klesl v plamenech k zemi nedaleko obklíčeného Pokrovsku.

Válka na Ukrajině

„Rozšířili jsme naši sbírku velkých kořistí. Zničili jsme ruský útočný vrtulník Mi-8 v hodnotě přes deset milionů dolarů. A udělali jsme to malým FPV dronem Shrike v hodnotě pět set dolarů,“ pochlubili se na Telegramu operátoři 1. bezpilotního pluku 59. útočné brigády.

K incidentu došlo nedaleko vesnice Kotljarivka ležící asi dvacet kilometrů jihozápadně od Pokrovsku. Sestřel potvrdila i nepřátelská strana: podle ruských blogerů se pilotovi hořícího vrtulníku podařilo přistát, posádku pak evakuovala pěchota. Mi-8 pak na zemi shořel.

Ukrajinský dron nedaleko Pokrovsku sestřelil ruský vrtulník Mi-8 (29. září 2025)
Ukrajinské speciální síly sestřelili námořním dronem Magura V5 ruský bojový vrtulník Mi-8 u okupovaného Krymu. (31. prosince 2024)
Vrtulník Mi-8
Ukrajinský vojenský vrtulník Mi-8 startuje na východě Ukrajiny ke splnění vojenské mise. (29. září 2023)
24 fotografií

Mi-8 je víceúčelový vrtulník střední třídy, který se v SSSR začal sériově vyrábět v druhé polovině šedesátých let. S více než 17 tisíci vyrobenými kusy patří k nejrozšířenějším helikoptérám na světě. Má dva turbohřídelové motory a pobere až 24 vojáků nebo čtyři tuny nákladu.

Svou hvězdnou hodinu zažil během sovětské invaze do Afghánistánu, kde ho Rusové používali k transportu vojáků do horských oblastí, zásobování izolovaných základen i evakuaci raněných a útokům na bašty mudžahedínů. Na Ukrajině Rusové za tři a půl roku války přišli o sedmačtyřicet těchto strojů.

