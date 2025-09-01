Úřady dopadly podezřelého z vraždy bývalého šéfa ukrajinského parlamentu

Ukrajinské úřady zadržely podezřelého ze spáchání vraždy bývalého předsedy ukrajinského parlamentu Andrije Parubije, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Čin se stal v sobotu ve Lvově. Místní představitelé uvedli, že Parubij se stal obětí střelce.
Ve Lvově zastřelili bývalého předsedu ukrajinského parlamentu Andrije Parubého. (30. srpna 2025)

Tehdejší předseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij. (22. května 2019)
„Všechny okolnosti této hrozné vraždy musí být objasněny,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajinský prezident poděkoval policii za „rychlou a koordinovanou práci“.

Ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že podezřelý byl zadržen v západní části země. „Nyní nelze sdílet mnoho detailů,“ uvedl ministr. Podle něj byl však útok „pečlivě naplánovaný“. „Pohyby oběti byly prostudovány, byla naplánovaná trasa a byl promyšlen únikový plán,“ uvedl dále ministr.

Ukrajinská média napsala, že Parubij se stal na ulici obětí střelce, který byl podle některých zdrojů oblečen jako kurýr roznáškové služby.

Členem Nejvyšší rady, tedy parlamentu, byl Parubij od roku 2007. V současnosti byl poslancem za stranu Evropská solidarita Zelenského předchůdce v prezidentském úřadu Petra Porošenka. Post předsedy parlamentu zastával v letech 2016 až 2019.

Parubij v posledních letech existence Sovětského svazu ve Lvově organizoval první protisovětské demonstrace, za politické aktivity byl dvakrát zatčen, uvádí Rádio Svoboda.

Jeho příbuzní za druhé světové války byli příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) bojující proti Polákům, Sovětům i nacistům. Na začátku 90. let patřil Parubij k zakladatelům ultranacionalistické Sociálně-národní strany Ukrajiny, která se v roce 2004 přejmenovala na Svoboda.

V tom samém roce se podílel na takzvané Oranžové revoluci a později i na událostech z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan, které vedly ke svržení tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Ve Lvově zastřelili exšéfa ukrajinského parlamentu. Pachatel ujel na elektrokole

Parubij patřil k vůdcům masových protestů v Kyjevě a stal se šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany, což je výkonný orgán pro otázky národní bezpečnosti a obrany. Bylo to v době, kdy Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a kdy proruští separatisté na východě Ukrajiny zahájili boje proti jednotkám Kyjeva.

