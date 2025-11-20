Zelenskyj už dostal americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

Autor: ,
  18:20aktualizováno  18:52
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Uvedla to kancelář ukrajinského prezidenta. Zelenskyj se sešel v Kyjevě s vysoce postavenými americkými vojenskými činiteli.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného shromáždění OSN. (24. září 2025) | foto: Shannon StapletonReuters

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku je ukrajinský...
Americký prezident Donald Trump a americký viceprezident J. D. Vance se setkali...
Zvláštní vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff poslouchá projev...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (23. října 2025)
12 fotografií

Ukrajinská strana se s Američany dohodla, že „bude pracovat na jednotlivých bodech plánu tak, aby to vedlo k důstojnému ukončení války“. Zdůraznila, že od začátku ruské invaze usiluje o mír a podporuje všechny smysluplné návrhy, které k němu mohou vést.

Ještě větší blbec, než v Kremlu doufali, vysmála se Ukrajina Witkoffovu plánu

„Jsme připraveni i nyní konstruktivně spolupracovat s americkou stranou a našimi partnery v Evropě a ve světě na dosažení míru,“ uvedla také kancelář ukrajinského prezidenta.

Spojené státy o obsahu plánu, který podle médií vypracovali Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, oficiálně neinformovaly.

Agentury a média tvrdí, že se v něm navrhuje, aby Ukrajina uznala ruskou anexi Krymu, přenechala Rusku další okupovaná území, snížila stav své armády o více než polovinu a vzdala se klíčových součástí své výzbroje. Na oplátku by údajně získala blíže nespecifikované bezpečnostní záruky ze strany USA. Podle některých zdrojů návrh obsahuje také rozsáhlá omezení budoucí obranné politiky a vnitrostátních rozhodnutí Ukrajiny.

Britský The Telegraph s odvoláním na nejmenované činitele napsal, že Ukrajina by přestala kontroloval Donbas, právní vlastnictví nad tímto východním průmyslovým regionem by si však udržela. Rusko by prý mělo platit jakési „nájemné“ za využívání této oblasti.

Rusku všechno, Ukrajině nic. Trumpův plán by znamenal kapitulaci, varují analytici

Americký Institut pro studium války (ISW) pak varoval, že tento plán by znamenal úplnou kapitulaci napadené Ukrajiny a výrazně pomohl ruské armádě, přičemž by vytvořil podmínky pro budoucí obnovení ruské agrese. Institut také podotýká, že při současném tempu ruského postupu by trvalo roky, než by Rusko požadovanou oblast ovládlo vojensky.

„To činí navrhované ústupky pro Ukrajinu jednostrannou strategickou ztrátou,“ zdůrazňuje ISW.

Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Zelenskyj už dostal americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Uvedla to kancelář ukrajinského...

20. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  18:52

Macinka jednal o Turkovi. Pavlovi by se líbilo, kdyby na Babišově seznamu nebyl

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. Macinka před schůzkou neodpověděl na otázku, zda bude chtít vědět, jestli hlava státu akceptuje Filipa...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  17:53

Střevní potíže z vody na Lounsku. Příčinou může být načerno připojená studna

Ilustrační snímek

Části obyvatel Kryr na Lounsku teče z kohoutků závadná voda. Někteří již několik dní trpí střevními potížemi. Správce vodovodní sítě, společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK), prohlásil...

20. listopadu 2025  17:44

Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po...

20. listopadu 2025  17:30

„Šachta mi bude chybět.“ Horníci u Karviné těží poslední uhlí, sfárali jsme s nimi

Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna...

Závěr listopadu, prosinec, leden a konec. V OKD dobývají poslední poruby, tedy místa v dole, kde se přímo těží černé uhlí. Další už nebudou. Šachta se vyklidí, jáma zasype a zůstanou jen vzpomínky....

20. listopadu 2025  17:11

Při pokusech na základní škole došlo k požáru, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili během požáru při chemických pokusech na základní škole v Hradci Králové. Dospělého zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

20. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  16:46

Přihlášení k prvnímu termínu Scio testů 2026 končí dnes. Slouží jako přijímačky na vysokou

Ilustrační snímek

Na desítkách fakult v celé republice slouží k přijetí národní srovnávací zkoušky Scio, jež se konají na stovkách míst v Česku i online. Uzávěrka na první prosincový termín národních srovnávacích...

20. listopadu 2025  16:31

Čistá energie je bezpečná energie. Dánsko je evropský klimatický premiant

ilustrační snímek

Většina států v Evropě postupně slevuje ze svých klimatických cílů pro další roky, ne tak Dánsko. Země před několika dny představila jeden ze světově nejodvážnějších plánů na snížení emisí.

20. listopadu 2025  16:18

Havárie potrubí v Praze. Desetitisíce lidí bylo bez vody, výpadek nahradil jiný zdroj

Havárie vody poškodila komunikaci u Úřadu městské části Praha 8. (29. července...

Jihovýchod Prahy ve čtvrtek zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody mělo přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací...

20. listopadu 2025  10:55,  aktualizováno  16:12

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

20. listopadu 2025  15:55

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Časosběrné video zachytilo proměnu liberecké náplavky.

Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé a návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh...

20. listopadu 2025  15:39

Evropa potřebuje proti Rusku taktické jaderné zbraně, boří tabu průmyslový boss

René Obermann, předseda představenstva evropského výrobce letadel Airbus. (4....

Evropa by měla mít vlastní taktické jaderné zbraně, aby odradila Rusko od jejich použití a měla čím reagovat, pokud Moskva své výhrůžky splní. Prohlásil to René Obermann, předseda představenstva...

20. listopadu 2025  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.