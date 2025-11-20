Zelenskyj už dostal americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

Ukrajinská strana se s Američany dohodla, že „bude pracovat na jednotlivých bodech plánu tak, aby to vedlo k důstojnému ukončení války“. Zdůraznila, že od začátku ruské invaze usiluje o mír a podporuje všechny smysluplné návrhy, které k němu mohou vést.
Ještě větší blbec, než v Kremlu doufali, vysmála se Ukrajina Witkoffovu plánu
„Jsme připraveni i nyní konstruktivně spolupracovat s americkou stranou a našimi partnery v Evropě a ve světě na dosažení míru,“ uvedla také kancelář ukrajinského prezidenta.
Spojené státy o obsahu plánu, který podle médií vypracovali Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, oficiálně neinformovaly.
Agentury a média tvrdí, že se v něm navrhuje, aby Ukrajina uznala ruskou anexi Krymu, přenechala Rusku další okupovaná území, snížila stav své armády o více než polovinu a vzdala se klíčových součástí své výzbroje. Na oplátku by údajně získala blíže nespecifikované bezpečnostní záruky ze strany USA. Podle některých zdrojů návrh obsahuje také rozsáhlá omezení budoucí obranné politiky a vnitrostátních rozhodnutí Ukrajiny.
Britský The Telegraph s odvoláním na nejmenované činitele napsal, že Ukrajina by přestala kontroloval Donbas, právní vlastnictví nad tímto východním průmyslovým regionem by si však udržela. Rusko by prý mělo platit jakési „nájemné“ za využívání této oblasti.
Rusku všechno, Ukrajině nic. Trumpův plán by znamenal kapitulaci, varují analytici
Americký Institut pro studium války (ISW) pak varoval, že tento plán by znamenal úplnou kapitulaci napadené Ukrajiny a výrazně pomohl ruské armádě, přičemž by vytvořil podmínky pro budoucí obnovení ruské agrese. Institut také podotýká, že při současném tempu ruského postupu by trvalo roky, než by Rusko požadovanou oblast ovládlo vojensky.
„To činí navrhované ústupky pro Ukrajinu jednostrannou strategickou ztrátou,“ zdůrazňuje ISW.