Před cestou do USA si Zelenskyj zavolá s von der Leyenovou. „Uvidíme, co má,“ řekl Trump

  8:47
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bude v sobotu telefonovat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými lídry. Očekává se, že Zelenskyj se v neděli setká s Trumpem na Floridě, kde budou mluvit o nové podobě amerického plánu ukončení války na Ukrajině. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová řekla, že v procesu vyjednávání s USA jsou vidět pomalé, ale jisté pokroky.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18. prosince 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025)
Marija Zacharovová je někdy emotivní mluvčí.
Zelenskyj v pátek oznámil, že se chce v neděli setkat s Trumpem a jednat o sporných částech nového dvacetibodového návrhu amerického mírového plánu, který je podle ukrajinského prezidenta hotov z 90 procent.

Rovněž hodlá mluvit o poválečné obnově a poválečných zárukách pro Ukrajinu. Otázku záruk přitom Kyjev považuje za takřka vyřešenou. S Trumpem chce jeho ukrajinský protějšek diskutovat i o dalším možném tlaku na Rusko.

Válka na Ukrajině

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjevaa jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Trump v rozhovoru se portálem Politico zveřejněném v pátek o plánu řekl, že Zelenskyj „nemá nic, dokud to neschválím“. „Takže uvidíme, co má,“ dodal. Šéf Bílého domu zároveň vyjádřil přesvědčení, že schůzka se Zelenským bude produktivní. „Myslím, že to s ním půjde dobře. Myslím, že to půjde dobře s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ prohlásil Trump a dodal, že očekává, že i s Putinem bude brzy hovořit.

Mluvčí ruské diplomacie v pátek vyzvala Washington, aby aktivně čelil západoevropským zemím, které se pokroky snaží „torpédovat“. Nedělní schůzka prezidentů USA a Ukrajiny se podle deníku Kyiv Post uskuteční v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago.

Trump naštval floridské sousedy. Změnil trasy letů, aby se vyhnuly jeho sídlu

Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu byla zveřejněna ve středu a předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešeny však zůstávají hlavně ruské požadavky na územní ústupky Ukrajiny či otázka jejího možného vstupu do NATO.

Rusko rozmisťuje rakety v Bělorusku

Moskva pravděpodobně rozmisťuje nové hypersonické balistické rakety schopné nést jaderné hlavice na bývalé letecké základně ve východním Bělorusku. Krok by mohl posílit schopnost Ruska zasahovat raketami cíle napříč Evropou. Posudek amerických výzkumníků, kteří k němu došli na základě sledování satelitních snímků, v zásadě odpovídá poznatkům amerických tajných služeb.

Putin dal v minulosti najevo svůj záměr rozmístit v Bělorusku rakety středního doletu Orešnik, které mají odhadovaný dosah až 5 500 kilometrů, nebylo ale jasné, kde přesně budou umístěny. Výzkumníci Jeffrey Lewis a Decker Eveleth jsou z 90 procent přesvědčeni o tom, že některé orešniky budou rozmístěny na bývalé letecké základně poblíž města Kryčau, které leží asi 310 kilometrů východně od Minsku a zhruba 480 kilometrů jihozápadně od Moskvy.

Rozmístění raketového systému Orešnik ve své zemi minulý týden oznámil běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Aktuální zprávu zatím Minsk nekomentoval.

Válka na Ukrajině

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

