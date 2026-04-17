Bělorusko staví cesty a dělostřelecká postavení u Ukrajiny, varoval Zelenskyj

  20:19
Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády. Poukázal na zprávy rozvědky o výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou. Zelenskyj dal také pokyn varovat Minsk, že Ukrajina je připravena se bránit.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026) | foto: Reuters

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
„Náčelník generálního štábu Oleksandr Syrskyj přednesl svou zprávu. (...) Zaznamenáváme také pokusy okupačních sil o přeskupení – s největší pravděpodobností za účelem kompenzace nedostatku personálu. V této souvislosti je stále jasnější, proč se zvýšila vojenská aktivita v Bělorusku,“ píše Zelenskyj na síti X.

„Podle zpravodajských informací probíhá v běloruských pohraničních oblastech výstavba silnic směřujících k ukrajinskému území a budování dělostřeleckých pozic. Domníváme se, že Rusko se může opět pokusit vtáhnout Bělorusko do své války,“ varuje.

Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (16. dubna 2026)
Ruský kamikaze dron Geran 2 čili šáhed útočí na kyjevské sídliště. (16. dubna 2026)
Ukrajina. Nácvik evakuace z vlaku v případě ruského vzdušného útoku (15. dubna 2026)
Ukrajinští hasiči likvidují požár způsobený ruskými nálety na Sumy. (15. dubna 2026)
Ukrajina povolila soukromým společnostem, aby se zapojili do systému protivzdušné obrany. (8. dubna 2026)
Nařídil proto, aby se využily příslušné kanály k varování běloruského vedené, že Ukrajina je připravená bránit své území a nezávislost. „Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly sloužit jako varování běloruskému vedení před pácháním chyb,“ dodal v narážce na osud jiného ruského spojence Nicoláse Madura, kterého v lednu unesly americké speciální síly.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, poskytl Rusku na začátku války proti Ukrajině území své země jako nástupiště k útoku na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také vzlétaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na Minsk uvalil sankce.

Ukrajinský prezident také poděkoval všem jednotkám, které drží své pozice a odrážejí ruské útoky. „Vysoké tempo likvidace okupantů pokračuje i v dubnu. Rusům se nedaří převzít iniciativu na frontě, a to je důležité,“ napsal.

17. dubna 2026  19:19,  aktualizováno  20:21

Bělorusko staví cesty a dělostřelecká postavení u Ukrajiny, varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády. Poukázal na zprávy rozvědky o...

17. dubna 2026  20:19

17. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  17:22

