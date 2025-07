Opatření umožní starším dobrovolníkům sloužit v nebojových a specializovaných rolích, čímž se rozšíří náborový fond v době přetrvávajícího nedostatku lidských sil, podotkl portál The Kyiv Independent.

„Značný počet občanů ve věku šedesáti let a starších vyjádřil silnou touhu dobrovolně se zapojit do obrany státu,“ stojí podle agentury AFP ve vysvětlující zprávě na webových stránkách parlamentu, který návrh zákona schválil v polovině července.

Podle nového zákona mohou lidé starší šedesáti let podepsat roční smlouvu, pokud to schválí lékařská posudková komise a velitelé patřičných jednotek. Následovat bude dvouměsíční zkušební doba a pokud by se ukázalo, že dobrovolník není zdravotně způsobilý, může být smlouva předčasně ukončena.

Zákon nestanoví maximální věkovou hranici pro službu v armádě. Všechny smlouvy pak přestanou automaticky platit po skončení válečného stavu.

Očekává se, že nový zákon pomůže řešit nedostatek lidí v technických, logistických a podpůrných jednotkách, kde je vysoká poptávka po zkušených profesionálech, napsal The Kyiv Independent.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje rozsáhlou část ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě země setrvale postupují.

Bezprostředně po vpádu ruských vojsk narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně. Země však později začala čelit nedostatku vojáků, kteří vlast brání před větší a lépe vybavenou ruskou invazní armádou. Obě strany také podle dostupných informací zaznamenaly vysoké ztráty.

Ukrajina zahájila několik iniciativ s cílem přilákat více lidí do armády včetně možnosti roční smlouvy a finančních pobídek pro lidi ve věku od osmnácti do čtyřiadvaceti let.

Loni prezident podepsal zákon, který mění pravidla mobilizace a má usnadnit povolávání mužů do zbraně. Snížil také povolávací věk ze sedmadvaceti na pětadvacet let. Povolávání do armády však rozděluje společnost a tisíce mužů v branném věku uprchly ze země, aby unikly nasazení do války.