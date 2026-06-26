„Schválil jsem čtyřicetidenní operaci tajné služby s cílem ovlivnit zemi agresora a vyvinout tlak na ukončení války,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Podrobnosti operace nedodal, oznámení však následovalo po konzultaci s úřadujícím šéfem SBU Jevhenijem Chmarou.
Ten prezidentovi podal zprávu o ukrajinském „plánu sankcí s dlouhodobým a střednědobým dosahem a o výsledcích, kterých SBU dosáhla“.
|
Proti Rusku si vede docela dobře, ocenil Trump Zelenského
Zelenskyj pak pochválil SBU a její elitní jednotku speciálních operací Alfa za nedávný úspěch při „úderu na personál a vybavení okupačních sil“.
Zelenskyj také ve čtvrtek oznámil, že armáda zasáhla další dvě ropné rafinerie v Ufě. Ta se nachází zhruba 1 500 kilometrů daleko od frontové linie, u rusko-kazachstánských hranic.
Kromě toho Ukrajinci udeřili i na ropná skladiště v Krasnodarském kraji, což potvrdil i šéf tamního okresu Krasnoarmejsk Aleksandr Charitonov, starosta okresu Krasnoarmejsk v Krasnodarském kraji, potvrdil, že byl zasažen ropný sklad Poltavskaja.
|
Zase ty trosky. Ukrajinci zničili Rusům ropný sklad, Sevastopol je dál bez proudu
Ukrajinské údery na cíle hluboko uvnitř Ruska včetně Moskvy se stupňují už měsíce. V posledních týdnech ukrajinské drony zasáhly rafinerie i další strategické cíle a válku, kterou Kreml vyvolal před více než čtyřmi lety, už výrazně pociťují i běžní Rusové.
Prakticky ve všech regionech docházejí pohonné hmoty, ceny rostou a režim také údajně z bezpečnostních důvodů blokuje přístup na internet včetně sociálních sítí. Ukrajinská kampaň „středních úderů“ ochromila také logistiku na okupovaném poloostrově Krym. Zpomalil se i postup Ruska na frontě, což Zelenskyj rovněž připsal SBU.