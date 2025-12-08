Ukrajinsko-evropský návrh je skoro hotov. Nemůžeme se vzdát území, řekl Zelenskyj

„Myslím, že plán bude hotov zítra (v úterý), někdy večer,“ řekl Zelenskyj s tím, že následně ho obdrží Spojené státy. Poznamenal, že nové návrhy toho, jak válku ukončit, obsahují dvacet bodů. Stále ale neexistuje žádný kompromis týkající se území, dodal.
Britská vláda v prohlášení po schůzce podle Reuters uvedla, že lídři Velké Británie, Německa, Francie a Ukrajiny se shodli, že nyní nastal kritický okamžik a že je nezbytné nadále zvýšit podporu Kyjevu a ekonomický tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina. Starmer s Merzem a Macronem hovořili i o využití zmrazených ruských aktiv na podporu Ukrajiny.
|
Zelenskyj mě zklamal, mírový plán ani nečetl, prohlásil Trump
Starmer po schůzce zatelefonoval dalším evropským spojencům, aby je o vývoji situace informoval, sdělila britská vláda.
Zelenskyj, který z Londýna odletěl do Bruselu na jednání s vedením NATO a Evropské unie, rovněž řekl, že Ukrajině letos v programu na nákup amerických zbraní chybí 800 milionů dolarů (asi 16,7 miliardy Kč). Lze předpokládat, že tato otázka se dostane na program jednání koalice ochotných, které se podle Zelenského bude konat tento týden.
Koalice ochotných je skupina zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Součástí skupiny je i Česko. Zmíněný program nákupu amerických zbraní umožňuje ukrajinským spojencům nakupovat v USA zbraně a vojenské vybavení, které následně poskytnou Kyjevu. Spojené státy po Trumpově návratu do Bílého domu bezúplatnou vojenskou pomoc napadené zemi zastavily.
|
8. prosince 2025