Ukrajinsko-evropský návrh je skoro hotov. Nemůžeme se vzdát území, řekl Zelenskyj

Autor: ,
  20:22
Ukrajina s Evropou chtějí svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do úterý, aby ho mohly předat Spojeným státům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to prohlásil po jednání s britským premiérem Keirem Starmerem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Zopakoval, že Ukrajina se nemůže vzdát území ve prospěch Ruska, ale že s USA se hledá kompromis.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní schůzky s německým...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní schůzky s německým kancléřem Friedrichem Merzem, britským premiérem Keirem Starmerem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v sídle britské vlády na Downing Street 10 v Londýně. (8. prosince 2025) | foto: AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) s britským premiérem Keirem...
Britský premiér Keir Starmer pokládá ruku na rameno ukrajinského prezidenta...
Francouzský prezident Emmanuel Macron mává médiím při odchodu z Downing Street...
Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...
23 fotografií

„Myslím, že plán bude hotov zítra (v úterý), někdy večer,“ řekl Zelenskyj s tím, že následně ho obdrží Spojené státy. Poznamenal, že nové návrhy toho, jak válku ukončit, obsahují dvacet bodů. Stále ale neexistuje žádný kompromis týkající se území, dodal.

Britská vláda v prohlášení po schůzce podle Reuters uvedla, že lídři Velké Británie, Německa, Francie a Ukrajiny se shodli, že nyní nastal kritický okamžik a že je nezbytné nadále zvýšit podporu Kyjevu a ekonomický tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina. Starmer s Merzem a Macronem hovořili i o využití zmrazených ruských aktiv na podporu Ukrajiny.

Zelenskyj mě zklamal, mírový plán ani nečetl, prohlásil Trump

Starmer po schůzce zatelefonoval dalším evropským spojencům, aby je o vývoji situace informoval, sdělila britská vláda.

Zelenskyj, který z Londýna odletěl do Bruselu na jednání s vedením NATO a Evropské unie, rovněž řekl, že Ukrajině letos v programu na nákup amerických zbraní chybí 800 milionů dolarů (asi 16,7 miliardy Kč). Lze předpokládat, že tato otázka se dostane na program jednání koalice ochotných, které se podle Zelenského bude konat tento týden.

Koalice ochotných je skupina zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Součástí skupiny je i Česko. Zmíněný program nákupu amerických zbraní umožňuje ukrajinským spojencům nakupovat v USA zbraně a vojenské vybavení, které následně poskytnou Kyjevu. Spojené státy po Trumpově návratu do Bílého domu bezúplatnou vojenskou pomoc napadené zemi zastavily.

8. prosince 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (63 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

ilustrační snímek

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými...

8. prosince 2025  21:10

Severovýchod Japonska zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí několik zraněných

Na televizním obrazovce v Jokohamě poblíž Tokia se zobrazuje varování před...

Severovýchod Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle více než sedm, uvedla Japonská meteorologická služba (JMA). Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až...

8. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  20:55

V Mnichovicích se sesunulo kamení na trať, stála v úseku Strančice-Senohraby

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Na železniční trati v Mnichovicích mezi Prahou a Benešovem se zastavil po 19. hodině provoz kvůli poškození kamenné mostní konstrukce. Zasahovali hasiči, místo zkontroloval statik. Uvolnilo se...

8. prosince 2025  20:19,  aktualizováno  20:43

Ukrajinsko-evropský návrh je skoro hotov. Nemůžeme se vzdát území, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní schůzky s německým...

Ukrajina s Evropou chtějí svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do úterý, aby ho mohly předat Spojeným státům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to prohlásil po jednání s britským...

8. prosince 2025  20:22

Každý muž pod sto kilo je jen záložka. Maďarští dělníci se svlékli kvůli charitě

Dělníci maďarského metalurgického provozu se rozhodli nafotit kalendář, ve...

Dělníci maďarského metalurgického závodu Csepeli Szerszámgépgyár v Budapešti se rozhodli nafotit kalendář, ve kterém pózují polonazí. Jejich cílem je nejenom vybrat peníze pro školy, ale také...

8. prosince 2025

Putina mohou ohrozit jen váleční jestřábi. Ti se nebojí smrti, říká ruská právnička

Premium
Olga Sadovská, ruská právnička a předsedkyně Výboru proti mučení (5. prosince...

Z Ruska neodešla ani po začátku války. Dál vyšetřuje případy mučení ve věznicích a na policejních služebnách, i když dostala cejch „zahraničního agenta“. „Ekonomický kolaps Ruska, který by mohl lidi...

8. prosince 2025

Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze (2023)

Poplatek za hotovostní výplatu důchodu Českou poštou se od ledna zvýší o 16 korun na 94 korun. Zaplatí jej důchodci při výběru důchodu na přepážce nebo od poštovního doručovatele. Oznámila to v...

8. prosince 2025  19:38

Přišli všichni. Martin Moravec podepisoval se spoluautory své knižní rozhovory

V knihkupectví Luxor na Václavském náměstí se konala autogramiáda spisovatele a...

Palác knih Luxor na Václavském náměstí zaplnili v pondělí večer čtenáři knižních rozhovorů Martina Moravce. Ten zde společně se svými šesti spoluautory uspořádal velkou autogramiádu. Jak sám říká, až...

8. prosince 2025  19:29

Británie hledá plyšáka. Ve stratosféře se odpojil od balónu a spadl na Zem

Škola pátrá po plyšovém medvídkovi, který spadl ze stratosféry

Britská základní škola ve Walhamptonu vyzvala veřejnost, aby pomohla najít plyšového medvídka jménem Bradford. Ten byl 10. listopadu vyslán do stratosféry pomocí meteorologického balónu a během...

8. prosince 2025  19:14

Evropa má větší síly než USA. Na Rusko jí chybí jen sebevědomí, vzkazuje generál

Posádka tanku dánské královské armády po vojenském cvičení NATO Multinational...

Evropské státy už dnes disponují větším vojenským potenciálem schopným je ubránit před Ruskem, než si samy připouštějí. Jejich slabinou je roztříštěnost, kterou se ale pod iniciativou mocností...

8. prosince 2025  19:06

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Sociální sít X miliardáře Elona Muska zrušila reklamní účet Evropské komisi (EK) a zablokovala ji tak možnost na platformě inzerovat. Podle produktového manažera X Nikity Biera komise účet využila k...

8. prosince 2025  18:39

Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech čtyři lidi. Dva z nich byli Slováci

Tenerife

Čtyři lidé, z nichž jsou dva ze Slovenska, zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Agentura AFP původně informovala o třech mrtvých a třech zraněných, z nichž jeden...

8. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  18:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.