Putin doufá v nový Mnichov, řekl Zelenskyj. Poděkoval Česku za muniční iniciativu

„Putin doufá, že zopakuje Mnichov. Ale ne Mnichov 2007, kdy hovořil pouze o rozdělení Evropy, ale Mnichov 1938, kdy předchozí Putin začal rozdělovat Evropu ve skutečnosti,“ řekl Zelenskyj. Ruský diktátor vystoupil naposledy na Mnichovské bezpečnostní konferenci právě v roce 2007. V projevu tehdy mimo jiné ohlásil záměr mocenského návratu Ruska.
V bavorské metropoli se v roce 1938 sešli Hitler a zástupci Itálie, Francie a Velké Británie Benito Mussolini, Édouard Daladier a Neville Chamberlain a podepsali takzvanou mnichovskou dohodu, na základě které muselo Československo odstoupit své pohraničí, obývané převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Později nacistické Německo obsadilo i Čechy a Moravu a zřídilo protektorát.
Putin by podle Zelenského rád byl carem, ale ve skutečnosti je „otrokem války“. „Cena, kterou Rusko za kilometr čtvereční platí, je 156 vojáků,“ řekl. Ukrajina podle něj doufá, že mírová jednání budou úspěšná, nevidí ale z ruské strany zájem o mír. V dosavadních jednáních navíc vnímá americkou snahu vynutit na Ukrajině ústupky, ale žádnou snahu vynutit ústupky na Rusku.
„Rusko nesmí dostat naději, že mu invaze projde,“ zdůraznil. Vyzval, aby Ukrajina dostala silné bezpečnostní záruky, a to před podpisem jakékoliv dohody s Ruskem. Moudré podle něj není, aby Ukrajina, která nyní disponuje nejsilnější evropskou armádou, zůstávala mimo NATO.
„Viktorovi díky nám může růst břicho“
Zelenskyj podle očekávání v podstatné části projevu kritizoval Rusko, které před téměř čtyřmi lety zahájilo invazi na Ukrajinu. Řekl mimo jiné, že na Ukrajině už není jediná elektrárna, kterou by ruské vzdušné útoky nezničily. Kritizoval však také íránský režim, který podle něj musí skončit, mimo jiné proto, že dodává Moskvě drony Šáhed. Jen v lednu podle Zelenského útočilo z Ruska na Ukrajinu šest tisíc dronů.
Kritiku si vysloužil také maďarský premiér Viktor Orbán, který často kritizuje či dokonce blokuje pomoc Evropské unie Ukrajině či přijetí některých protiruských sankcí. Ukrajina podle Zelenského brání Evropu, a proto „dokonce i Viktor může přemýšlet o tom, jak si nechat narůst břicho, a ne o tom, jak nechat narůst svou armádu, aby zabránil ruským tankům vrátit se do ulic Budapešti“.
Zelenskyj rovněž děkoval v projevu spojencům včetně Spojených států a Evropy. Výslovně zmínil také muniční iniciativu, kterou zorganizovala Česká republika a která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Přímo poděkoval českému prezidentovi Petrovi Pavlovi, který seděl v hledišti.
Nový český premiér Andrej Babiš a další představitelé nové české vládní koalice původně hovořili o tom, že iniciativu zruší. Nakonec do ní však Praha pouze přestane přispívat penězi. Samotná iniciativa pokračuje dál.
Ukrajinský prezident v Mnichově také řekl, že je ochoten uspořádat prezidentské volby, pokud na to dostane dva měsíce příměří. „Zajistěte nám příměří. Prezident Trump to dokáže: donuťte Putina, dosáhněte příměří. Pak náš parlament změní zákon a půjdeme k volbám,“ řekl. Americký prezident podle médií na Zelenského tlačí, aby uspořádal prezidentské volby. Ukrajinská ústava je ovšem neumožňuje vypsat, když je země ve válečném stavu.