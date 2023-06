Ukrajinky uvázly u krytu. Zelenskyj nařídil audit, spor s Kličkem sílí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil kontrolu všech protileteckých krytů v zemi. A to poté, co při vlně ruských útoků ve čtvrtek zemřely dvě ženy a devítiletá dívka, protože se nedostaly do zavřeného krytu. Incident vyvolal vlnu rozhořčení a dál prohloubil spory mezi Zelenským a kyjevským starostou Vitalijem Kličkem.