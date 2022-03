Zelenského vláda zasedá v podzemí. Hlavní pravidlo: nenechat se zajmout

Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý hovořil s reportéry CNN a agentury Reuters, přijal je v zeleném triku v jednom z podzemních bunkrů pod vládní čtvrtí v Kyjevě, odkud se svými nejbližšími spolupracovníky řídí obranu země před ruským agresorem.

Ven vychází jen zřídka, například aby na pozadí vládních budov nahrál videovzkaz vyvracející spekulace, že uprchl ze země. „Všichni jsme tady, bráníme naši nezávislost, naši zemi a tak tomu bude i nadále. Sláva obráncům, sláva Ukrajině,“ pronáší na videu pořízeném v centru nočního Kyjeva dva dny po ruské invazi.

Ještě před několika týdny panovaly pochybnosti, jestli ukrajinský stát dokáže v případě napadení daleko silnějším agresorem fungovat. Vedení Kremlu si zřejmě bylo jisté, že Zelenskyj během několik dní požádá o mír. Ukrajinská vláda, ekonomika i bankovní sektor ovšem zatím vykazují pozoruhodnou odolnost.

„Náš finanční systém je stabilní, bankovní sektor stále pracuje. Stále vyplácíme nezbytné sociální dávky, jako jsou penze, invalidní důchody a platy státních zaměstnanců,“ řekla listu The Financial Times vicepremiérka Olga Stěfanišyna. „Jsme mimořádně hrdí na lidi z naší vlády, kteří to tu řídí v době války, jakou svět za posledních 75 let nezažil,“ dodala.

Kde konkrétně se Zelenskyj a jeho tým nachází, je z pochopitelných důvodů tajemství. Kyjev v úterý oznámil, že ukrajinské tajné složky zlikvidovaly čečenské bojovníky, kteří na prezidenta chystali atentát. „Dobrá otázka,“ odpověděla Stěfanišyna reportérovi Financial Times, když vyzvídal místo prezidentova pobytu. „Počkejte si dvanáct měsíců a pak vám řeknu všechny detaily.“

Podle britského listu se vláda země, která byla od roku 2014 zatažena do vleklého konfliktu v Donbasu, na podobný scénář připravovala už dlouho. Pod vládní čtvrtí v Kyjevě je labyrint podzemních chodeb a někteří vládní činitelé a poslanci se rozptýlili do jiných částí města a koutů země.

26. února 2022

Ukrajinský parlament ihned po začátku invaze zavedl stanné právo a přerušil činnost. Zelenskyj jako vrchní velitel ozbrojených složek vládne pomocí dekretů. Někteří poslanci se ve svých obvodech zapojili do organizace humanitární pomoci, jiní válečnému kabinetu asistují na dálku ze svých domovů a podzemních krytů.

Například v neděli členové parlamentního finančního a daňového výboru projednávali zprávu centrální banky o připravenosti ukrajinské ekonomiky na následky ruské invaze a raketových úderů. Diskusi mohla na Zoomu sledovat i veřejnost.

„Sice se skrýváme v krytech a ve stanicích metra, ale každý z nás se snaží dál pracovat. Děláme co můžeme,“ vysvětluje poslankyně Aljona Škrumová, která byla do parlamentu zvolena za opoziční stranu Baťkivščyna.

Poslanci podle ní po rozpuštění parlamentu dostali dvě hlavní instrukce. „Řekli nám, že naší hlavní povinností je zůstat naživu. Tou druhou je, že se nesmíme nechat zajmout ruskými jednotkami. Kdyby totiž Rusové měli pod kontrolou poslance, mohli by jim dát pistoli k hlavě a donutit je podepsat nějakou formu kapitulace,“ říká Škrumová. „Ten druhý rozkaz je důležitější.“

V Kyjevě a dalších velkých městech byly narušeny dodavatelské řetězce, takže se na mnoha místech tvoří fronty na potraviny nebo pohonné hmoty. V některých bankomatech došla hotovost, platební systémy však nadále fungují. „Nejsme jako v Rusku, protože jsme připojeni k mezinárodnímu systému. V obchodech s potravinami můžeme platit kartami, elektronické platby stále fungují,“ vysvětluje Volodymyr Landa z magazínu Forbes Ukraine.

2. března 2022

Do úsilí o udržení státních struktur v chodu se zapojili i ukrajinští oligarchové, z nichž někteří byli dříve se Zelenským na nože. Například energetický koncern DTEK Rinata Achmetova dodává bezplatně elektřinu zdravotnickým zařízením, vojenským a bezpečnostním složkám a pekárnám v Kyjevě nebo Doněcké a Dněpropetrovské oblasti.

Zapojily se i místní franšízy světových fastfoodových řetězců. McDonald’s sice své pobočky z bezpečnostních důvodů zavřel, ale dál dodává místním úřadům koblihy, mléko, vodu a džusy. Konkurenční KFC funguje dál a svými smaženými kuřaty krmí armádu, lékaře i dobrovolnické jednotky teritoriální obrany.