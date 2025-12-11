Pro začátek si prosvištíme průzkumy z minulého měsíce. Kdyby Ukrajinci v listopadu šli k prezidentským volbám, v prvním kole by pro Volodymyra Zelenského hlasovalo 20,3 procenta voličů, tedy o čtyři procentní body méně než v říjnu. Podpora Valerije Zalužného vzrostla na 19,1 procenta, na třetím místě by se umístil Kyrylo Budanov s pěti procenty.
Jistě, potenciální kandidatura bývalého vrchního velitele ozbrojených sil odsunutého na velvyslanecký post v Londýně a protřelého šéfa vojenské rozvědky HUR zůstává jen v rovině spekulací. Myšlenky, že by mohl založit politickou stranu, Zalužnyj důrazně odmítá.
Stále si však nese aureolu válečného hrdiny a doma se těší neutuchající popularitě, kterou čas od času sám přiživí článkem či rozhovorem v západních médiích. V posledních týdnech se o něm dokonce spekulovalo jako o možném premiérovi, byl by však blázen, kdyby se do Kyjeva nyní vrátil. Proč být Zelenského premiérem, když může být sám prezidentem?
„S největší pravděpodobností by šlo jen o kampaň na oko, ve které by Volodymyr Zelenskyj měl jen pár sparingpartnerů.“