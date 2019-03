Tři prezidenti pro Ukrajinu: komik z televize drtí těžké váhy

Černý kůň letošních voleb těží především z frustrace a nespokojenosti stejně jako z nedůvěry k současným politickým elitám. „O Zelenském toho moc nevíme. Zato o Porošenkovi nebo Tymošenkové víme s jistotou, že jen slibují a nic nesplní,“ říká 23letá Julija. „Alespoň to bude něco nového, horší to být nemůže,“ dodává.

Zelenského odpůrci však varují, že herec je jen chytlavá tvář v popředí zájmů ukrajinského oligarchy Igora Kolomojského, vlastníka televizní stanice 1+1, kde Zelenskyj uvádí své humorné pořady.

Kolomojskij, jenž dříve stál v čele zkrachovalé banky Privatbank, se nyní soudí s ukrajinskými úřady o miliardy hřiven. Případ údajně poškodil jeho vztah s Petrem Porošenkem a blízko prý nemá už ani k Juliji Tymošenkové, která mu ještě jako premiérka dohodla podezřele výhodný obchod s ropou.

Problematické je také Zelenského napojení na Rusko, kde prezidentský kandidát vybudoval podstatnou část své kariéry i majetku. „Pro Zelenského voliče však tato kauza příliš neznamená,“ říká Pavel Havlíček, analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky.

Ani spojení s Kolomojským se na Zelenského úspěchu v průzkumech doposud příliš nepodepsalo. „Do politiky nemůžete jít sám. Musíte mít někoho, kdo vás podporuje a vytáhne nahoru. Za každým kandidátem tu stojí nějaký oligarcha,“ říká například třicetiletá Oksana.

Prezident, který nedodrží slib

Podle analytika Anatolyje Oktysjuka jsou však Zelenského příznivci mladí a bez zájmu o politiku, mnoho z nich proto prý k volbám nakonec nepřijde. Zelenského výsledek tak bude oproti sondážím nižší.



Ukrajinci volí prezidenta Prezidentské volby jsou plánovány na 31. března. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent, bude se 21. dubna rozhodovat ve druhém kole.

To dává šanci nynějšímu prezidentovi Porošenkovi, jenž je téměř se 17 procenty druhým favoritem v pořadí. Má ale také podle průzkumů největší počet zarytých odpůrců. Jeho patriotická kampaň, osamostatnění ukrajinské ortodoxní církve a přízeň starších voličů se vzornou volební docházkou mu však mohou zajistit příznivý výsledek.

„Porošenko je jediný, který by dokázal Krym získat zpět,“ myslí si 43letý Oleg. Jeho důvěru má prezident i v řešení konfliktu na východní Ukrajině a rozvoji ekonomiky. „Musíme Porošenka nechat dokončit, co začal. Lidé ho kritizují, že nic nezměnil, ale ekonomika není kouzelná hůlka, která něco změní přes noc,“ tvrdí Kyjevan.

Oksana ale lamentuje: „Třeba cena za jízdu metrem se zvedla z pěti hřiven na osm. To je hrozně velký skok. A naše platy jsou stále strašně nízké.“

Podle Havlíčka Porošenko svoji pověst reformátora u většiny Ukrajinců ztratil. „Porošenko se profiloval jako ten, který zamete s korupcí. Nakonec to byl právě on, který spoustu věcí zablokoval, jako například protikorupční soud,“ tvrdí.

Nesplněné ambiciózní sliby jsou teď hlavní překážkou Porošenkovy kandidatury, což si sám uvědomuje. V rámci kampaně se například omluvil lidem v Dnipru, že jim před pěti lety sliboval porazit separatisty na východní Ukrajině „za několik hodin“.

Porošenka zřejmě poškodí také únorové zjištění ukrajinských novinářů. Obviňují ho z podvodného prodeje vojenského vybavení, kterým měl ukrajinskou armádu připravit v přepočtu o 210 milionů korun.

Speciální kandidát Tymošenko

Na půdě parlamentu tuto kauzu otevřela bývalá premiérka Julija Tymošenková. Ta s Porošenkem soupeří o druhé místo v prvním kole voleb a nyní vyzvala vládu, aby proti Porošenkovi zahájila proces impeachmentu. Současného prezidenta trumfuje i ve velkoleposti předvolebních slibů.



„Julija se snaží profilovat jako úplně nová politická tvář a také prodat novou vizi Ukrajiny. Její kampaň je neuvěřitelně ambiciózní. Chce o polovinu snížit tarify na energie, vyřešit bezpečnostní situaci skrze zahraniční garanty ukrajinské územní celistvosti a tak dále,“ vyjmenovává Pavel Havlíček.

Ovšem voliči mají problém jejím slibům věřit. „Řekla, že nám prý zaručí čtyřnásobné platy a dostane zpět Krym. Jsou to všechno jenom řeči,“ říká 30letá Oksana. Tymošenková má navíc jako „plynová princezna“ z 90. let mnoho zarytých odpůrců. I kdyby se dostala do druhého kola voleb, ukrajinští analytici o její následné prohře nepochybují.

Třiatřicetiletého Andriye nepřesvědčil žádný z kandidátů, k volbám neplánuje jít. „Nejvíc ze všech nesnáším Tymošenkovou, není to dobrý člověk,“ říká muž, který však speciálně kvůli ní uvažuje alespoň o vhození protestního hlasu někomu z menších kandidátů.

„V minulých volbách jsme mohli volit třeba Dartha Vadera,“ připomíná Andriy. Postava v kostýmu z Hvězdných válek podle něj nebyla jen vtip, ale také snaha rozmělnit hlasy voličů.

Letos se o prezidentské křeslo uchází rekordních 44 kandidátů, dalších 47 lidí volební komise odmítla registrovat. Podle Havlíčka je toto číslo vysoké částečně proto, že prezidentské klání funguje mnohým stranám jako předkampaň pro parlamentní volby, částečně jde o hlad po změně ve fungování země.

I Pavel Havlíček připouští, že někteří lidé jsou na kandidátce s cílem zmást voliče. „Letos kandiduje například poslanec jménem Juliy Tymošenko. V posledních průzkumech získal 1,5 procenta hlasů. To je skoro ten samý rozdíl, který ve stejném průzkumu dělil Tymošenkovou od Porošenka,“ upozorňuje.