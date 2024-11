Obavy i vděk za pomoc. Ukrajinští vojáci vyhlíží Trumpův mírový plán

„Doufám, že množství zbraní potřebných pro naše vítězství, se zvýší,“ řekl několik hodin před potvrzením Trumpova vítězství devětatřicetiletý velitel jednotky, vystupující pod přezdívkou Mozart. „Je jedno, kdo je prezident, pokud nás neodřízne od pomoci, protože ji potřebujeme,“ dodal.

Zakopaná dělostřelecká baterie denně střílí na ruské síly – a téměř stejně často je terčem odvetné palby. Zrovna nedávno jedna z maskovacích sítí nad děly zachytila ruský dron. Vojáci, kteří občas využívají připojení Starlink Trumpova parťáka Elona Muska, se o výsledcích amerických voleb dozvěděli od novinářů agentury AP.

Trumpovo zvolení ohrožuje americkou podporu Ukrajině a nakonec i to, zda Kyjev dokáže odrazit ruskou invazi. Ale Mozart, který stejně jako ostatní vojáci v souladu s předpisy neuvedl své pravé jméno, patří k mnoha Ukrajincům, kteří doufají, že Trump bude pokračovat v americké podpoře jejich země. Ruské síly nedávno postoupily na východě, přestože velitel baterie popsal situaci v přední linii jako „statickou“.

Jurij Fedorenko, velitel ukrajinského praporu dronů také v Charkovské oblasti, nosí na uniformě nášivku s americkou vlajkou. Velmi dobře si uvědomuje, jak kriticky důležitá je americká podpora pro Ukrajinu.

„Předpokládejme, že mi bylo řečeno, že za oceánem je nějaká země, o které ani nevím, kde je, a že této zemi musím platit peníze ze svých daní, aby mohla existovat. Nevím, jak bych reagoval, a proto Američanům opravdu děkuji a opravdu věřím, že mají dobrý vzdělávací systém, protože drtivá většina lidí chápe, proč Spojené státy pomáhají třetím zemím a zejména nyní Ukrajině,“ řekl Fedorenko.

Od javelinů ke kritice

Bylo to za prezidenta Trumpa, kdy Spojené státy v roce 2017 poprvé poslaly na Ukrajinu zbraně na pomoc v boji proti Rusku. Protitankové střely Javelin sehrály klíčovou roli v tom, že Ukrajina byla schopna odrazit invazi v roce 2022. Ale Trump je celkově opatrný ohledně účasti USA v zahraničních konfliktech.

Trump, který se chlubil dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jehož označil za „docela chytrého“ kvůli invazi do sousední země, v posledních letech opakovaně kritizoval americkou podporu Kyjevu. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kvůli jeho získání americké pomoci označil za „největšího obchodníka na světě“.

Zelenskyj byl mezi prvními světovými vůdci, kteří veřejně blahopřáli Trumpovi k nynějšímu volebnímu vítězství, a připomněl, že při zářijovém setkání jednali o tom, jak ukončit „ruskou agresi proti Ukrajině“. Později na sociální síti napsal, že telefonoval s Trumpem: „Dohodli jsme se, že budeme udržovat úzký dialog a rozvíjet naši spolupráci.“

Obavy mladých v Kyjevě

Trump opakovaně prohlásil, že pokud bude zvolen, během jediného dne dosáhne mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem, ale neřekl, jak to udělá. Během televizní debaty s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou dvakrát odmítl přímo odpovědět na otázku, zda chce, aby Ukrajina vyhrála. To vyvolalo obavy, že donutí Kyjev přijmout nevýhodné podmínky.

V Kyjevě, na který téměř každý den útočí ruské drony, byla osmnáctiletá studentka práv Viktorija Zubrycká ohledně svých očekávání od příštího amerického prezidenta pragmatická. Myslí si, že za Trumpa bude Ukrajina donucena vzdát se území výměnou za mír. Řekla však, že tomu dává přednost před tím, co nazvala falešnou nadějí nabízenou za vlády Joea Bidena: „Budeme žít ve světě faktů, kde si budeme jisti, co nás čeká. Jistota a objektivní pravda jsou mnohem lepší, než lež a život v iluzích.“

Na frontové linii v Charkovské oblasti voják Andrij tvrdí, že Ukrajina „s něčím přijde“ bez ohledu na výsledek hlasování v USA. „Jsme štítem mezi Evropou a Ruskem. Jiné země nechápou, co se tady děje, vidí to v televizi a je to pro ně daleko,“ řekl.