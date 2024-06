Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Devět z deseti ukrajinských vojáků na frontě jsou prý gambleři. Stres z války je žene do pekla hazardních her. „Hodně vojáků hraje online velmi často. Je to opravdu návykové, dělá to každý druhý člověk, je to masové,“ říká 28letý bývalý velitel Denis. Podle něj se online hraní věnovala víc než polovina jeho roty.