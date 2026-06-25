Ukrajina odolává ruskému náporu na frontě díky zoceleným vojákům, kteří bojují už od počátku plnohodnotné války či dokonce ještě déle. Jejich dlouhé setrvávání ale ukazuje na personální problém ukrajinské armády. Kyjev hodlá problém řešit vojenskou reformou, která by umožnila těmto příslušníkům armády aspoň na čas se z bojů vzdálit. Sami ukrajinští vojáci se k ní však vyjadřují skepticky.
Podporučík Ihor Vizirenko, jenž je na bojišti od počátku války, zůstává, aby chránil svou rodinu. Svou tříletou dceru vidí jen dvakrát za rok, když má patnáctidenní propustku. „Jsem unavený, ale chci to dokončit.“
„Po té pauze vás bůhvíkterá jednotka vezme zpátky.“