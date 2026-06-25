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„Chci to dokončit.“ Ukrajinští mazáci jsou postrach Rusů, vzpírají se reformě

Jan Hron
  19:00
Příslušník 148. samostatné dělostřelecké Žytomyrské brigády ukrajinských...

Příslušník 148. samostatné dělostřelecké Žytomyrské brigády ukrajinských ozbrojených sil pálí z raketometu BM-21 Grad na ruské pozice v Dněpropetrovské oblasti. (22. června 2026) | foto: Reuters

Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky. (4. června 2026)
Ukrajinský voják u raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky (4. června 2026)
Ukrajinští vojáci pálí v Doněcké oblasti z houfnice Bohdana. (31. května 2026)
Tři ukrajinští vojáci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar strávili v...
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Ukrajina odolává ruskému náporu na frontě díky zoceleným vojákům, kteří bojují už od počátku plnohodnotné války či dokonce ještě déle. Jejich dlouhé setrvávání ale ukazuje na personální problém ukrajinské armády. Kyjev hodlá problém řešit vojenskou reformou, která by umožnila těmto příslušníkům armády aspoň na čas se z bojů vzdálit. Sami ukrajinští vojáci se k ní však vyjadřují skepticky.

Podporučík Ihor Vizirenko, jenž je na bojišti od počátku války, zůstává, aby chránil svou rodinu. Svou tříletou dceru vidí jen dvakrát za rok, když má patnáctidenní propustku. „Jsem unavený, ale chci to dokončit.“

„Po té pauze vás bůhvíkterá jednotka vezme zpátky.“

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