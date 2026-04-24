Pili dešťovou vodu, ztráceli vědomí. Ukrajinská brigáda byla měsíce o hladu

Autor:
  16:18
Vojáci ukrajinské 14. samostatné mechanizované brigády bojující u Kupjansku v Charkovské oblasti se měsíce potýkali s nedostatkem zásob. Museli pít dešťovou vodu, kvůli hladu dokonce ztráceli vědomí a nebyli schopni vykonávat své funkce. Fotky vyhublých vojáků vzbudily velkou pozornost, k situaci se vyjádřil i generální štáb, který vyměnil velitele brigády.
Vojáci ukrajinské 14. samostatné mechanizované brigády bojující v Charkovské oblasti byli měsíce o hladu. | foto: Facebook Anastasiie Silčukové

Na šokující podmínky vojáků v Charkovské oblasti upozornila dcera bývalého vojáka z 2. mechanizovaného praporu 14. brigády Ivanna Poberežňuková, která zveřejnila fotografie silně vyhublých vojáků. „Chlapi jsou na pozicích bez jídla a vody,“ napsala na sociální síti Threads s tím, že vedení neodpovídá. „Bojovníci kvůli hladu ztrácejí vědomí, pijí dešťovou vodu.“ Ukrajinským médiím dále sdělila, že vojáci hlásí potíže se zásobováním od loňského 25. srpna.

Na problém upozornila i manželka jednoho z vojáků Anastasiia Silčuková, která potvrzuje, že situace trvá už sedm měsíců, tedy od srpna. Silčuková zveřejnila i vyjádření vojáků 14. brigády přidělených ke 2. praporu 30. brigády. Popisují, že každá dodávka zásob vystačí na 7 až 14 dní. Pokud dostanou vodu, je to jen 1,4 až 2,5 litru. V zimě pili rozpuštěný sníh.

„Často dochází k situacím, kdy omdléváme a fyzicky nejsme schopni bránit naše pozice,“ varovali vojáci a žádají vedení, aby zasáhlo.

Podzemní latríny a spásná mlha. Vojáci líčí, jak přežívají půl roku v zákopech

Velitelství společných sil označilo zásobování 14. brigády za „strašlivé manažerské selhání“. Velitelství uvedlo, že „na různých úrovních se šířily zprávy, které tvrdily, že situace je pod kontrolou a dobře zvládnutá, což, jak se všichni přesvědčili, není pravda.“ Oznámilo vyšetřování celých velitelských struktur 10. sboru, pod který brigáda spadá.

Podle velitelství situace ukazuje na schopnost Rusů narušovat svými útoky ukrajinskou logistiku. Za „významný problém“ označilo nedostatečné prostředky k potírání nepřátelských jednotek, které pak mohou pokračovat ve svých úderech. Zároveň vyzvalo vojáky, aby jakékoli takové případy hlásili.

Velitelé vyměněni

Ke skandálu se vyjádřil i generální štáb ukrajinské armády. „Systematické letecké a raketové údery nepřítele na přechody přes řeku Oskol výrazně zkomplikovaly logistické zabezpečení jednotek sil obrany v oblasti města Kupjansk. Logistika našich vojsk je zde zajišťována pomocí plavidel a těžkých bezpilotních prostředků,“ upřesnil, s jakými potížemi se zásobování potýká.

Štáb zkritizoval vedení 14. brigády za to, že zatajovalo skutečný stav věcí. Oznámil, že dosavadního velitele 14. brigády Anatolije Lysetského nahradí Taras Maksimov. Uvedl také, že do čela 10. sboru se místo brigádního generála Sergeje Perce postaví brigádní generál Artjem Bogomolov.

Máme nejsilnější pozici za poslední rok, hlásí Ukrajina. Pomohly drony

Maksimov již zveřejnil video, na němž mluví s vojáky 14. mechanizované brigády a ptá se jich, zda došly balíky se zásobami, které jim nechal poslat. Vojáci to potvrzují. Na otázku, co potřebují, uvádí, že „čas na nabrání hmotnosti“. Velitel jim slíbil, že bude provádět pravidelné výměny na frontě, a vyzval je, ať mu volají v případě problémů přímo.

Podle portálu Ukrajinska pravda odvolání velitele 10. sboru a velitele 14. brigády přímo nesouvisí se zveřejněním fotografií vyhublých vojáků, ale došlo k němu už několik dní předtím, než se snímky dostaly na veřejnost, a to v kvůli nedostatkům v jejich práci.

Vstoupit do diskuse (48 příspěvků)

Pili dešťovou vodu, ztráceli vědomí. Ukrajinská brigáda byla měsíce o hladu

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kadyrovův syn rozjel vlastní byznys. Energy drink se podobá západní značce

Adam Kadyrov uvedl na trh svůj energetický nápoj

Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn dlouholetého čečenského vůdce, uvedl na trh vlastní energetický nápoj a rozšířil tak své veřejné aktivity o nečekaný podnikatelský projekt. Ten podpořil také jeho otec...

24. dubna 2026  15:50

Trump pobouřil Indii. Sdílel příspěvek, který zemi označuje za špinavou díru

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií navštívil Indii. Přivítal...

Americký prezident Donald Trump oživil svou protiimigrační rétoriku. Ve čtvrtek sdílel na sociální síti příspěvek, který označuje Indii za špinavou díru. Indičtí migranti podle něj berou práci bílým...

24. dubna 2026  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.