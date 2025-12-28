VIDEO: Ruský voják na koni se lekl ukrajinského dronu, zvíře útok přežilo

„Je neuvěřitelné, že pořád opakují stejné chyby. Ruské jednotky se nadále pokoušejí o útok na pozice 92. samostatné útočné brigády… na koních. Finále je celkem předvídatelné: takzvaná ‚kavalerie‘ nepřítele je zničena přesnými údery našich dronů,“ píše ukrajinská armáda na Telegramu.
A dodává „důležitou dobrou zprávu“: „Díky profesionalitě operátora bezpilotních letounů praporu bezpilotních systémů 92. samostatné útočné brigády nebyl zraněn ani jeden kůň.“ Na videu je vidět, jak se dron zaměří jen na vojáka, zatímco zvíře utíká pryč.
Ukrajinská brigáda video zveřejnila 26. prosince, není však jasné, kdy a kde se záběry ze zasněžené krajiny odehrály. Ruská armáda sousední zemi napadla před téměř čtyřmi lety, 24. února 2022.