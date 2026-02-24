„Hovory u piva“. Zalužnyj nechce mluvit o souboji se Zelenským, dokud je válka

Autor: ,
  10:05
Někdejší šéf ukrajinské armády a nynější velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj v pondělí odmítl komentovat spekulace ohledně svých možných prezidentských ambicí. Označil je za „hovory u piva“ a dodal, že svou politickou budoucnost nebude řešit dříve, než na Ukrajině skončí válečný stav.
Velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj hovoří během rozhovoru v Londýně. (2....

Velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj hovoří během rozhovoru v Londýně. (2. února 2026) | foto: Frank AugsteinČTK

Velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj hovoří během rozhovoru v Londýně. (2....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se sešel s velitelem armády Valerijem...
Velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj hovoří během rozhovoru v Londýně. (2....
Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii a bývalý velitel armády Valerij...
11 fotografií

Zalužnyj v londýnském think-tanku Chatham House řekl, že své případné politické plány zveřejní až poté, co utichnou boje na Ukrajině, která se už čtyři roky brání otevřené ruské agresi.

„Až to skončí, až bude na Ukrajině zrušeno stanné právo, teprve pak se budeme moci bavit o mé osobní budoucnosti,“ řekl.

Selhání velké ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 zavinil Zelenskyj, řekl Zalužnyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru 2024 odvolal Zalužného z funkce vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil a jmenoval ho ambasadorem v Londýně. Analytici tento krok vnímali jako prezidentovu snahu omezit potenciál populárního generála coby politického soupeře.

Přestože Zalužnyj dosud výslovně neoznámil záměr kandidovat na úřad prezidenta, v průzkumech veřejného mínění setrvale figuruje jako nejvěrohodnější rival Zelenského. Ten tento měsíc – částečně pod tlakem USA – oznámil, že Ukrajina uspořádá prezidentské volby, jakmile bude mít odpovídající bezpečnostní záruky a zavládne příměří v bojích s Ruskem.

Putin nás nezlomil, Ukrajina se ubránila, řekl k výročí ruské invaze Zelenskyj

Zalužnyj v rozhovoru s AP z minulého týdne poprvé veřejně promluvil o tehdejším rozkolu se Zelenským, což agentura vykládala jako známku jeho možného zájmu kandidovat, až válečný konflikt skončí, a znovu to oživilo spekulace na toto téma.

Zelenskyj v následném rozhovoru s AFP na dotaz, zda to ze strany velvyslance považuje za zahájení volební kampaně řekl, že Zalužnyj si svou kritiku špatně načasoval a že z ní nebude mít prospěch nikdo.

„Válka na Ukrajině si žádá globální řešení“

Zalužnyj nicméně i v pondělí odmítl o jakýchkoli prezidentských ambicích hovořit. „Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, museli bychom zajít do jedné z báječných hospod v tomto městě a pokračovat v diskusi tam. Je to rozhovor k pivu,“ zažertoval v reakci na dotaz novináře BBC, zda má ambice stát se ukrajinským prezidentem.

„Máme-li však na tuto otázku odpovědět věcně, musíme nejprve vědět, jak se vyřeší současná situace,“ uvedl dále. „Ale za současných okolností nevidím, jak uvažovat o tom, co bude, až válka skončí,“ dodal.

Volby uspořádáme, až budeme mít záruky a příměří s Ruskem, upozornil Zelenskyj

Zalužnyj v projevu na půdě královského institutu pro mezinárodní vztahy dále řekl, že válka na Ukrajině už řadu let není konfliktem jen mezi Ruskou federací a samotnou Ukrajinou, ale globálním problémem, který si žádá globální řešení. „Co to znamená? Musí to být řešení, která v daleké nebo blízké budoucnosti – řekněme v příštích 100 letech – zajistí, že Rusko nebude schopno znovu proti nám vést válku,“ řekl.

Podle jeho názoru však není v této fázi mezi globálními hráči síla, která by válku dokázala sama o sobě zastavit, a nikdo, kdo by byl připraven taková rozhodnutí přijmout. „Všichni vidíme, že válka by mohla skončit hned teď, ale to stačit nebude. Pokud válka skončí bez zavedení nového bezpečnostního systému, povede to jen k další válce,“ míní Zalužnyj.

Třetí světová už je dávno tady, řekl Zelenskyj. Prohru Ukrajiny odmítá

Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit.

Ujistil také, že Ukrajina válku neprohrává, a ostře se ohradil proti případným ústupkům ruskému diktátorovi.

Vstoupit do diskuse

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel podpořil kandidáty na ústavní soudce Zdeňka Kühna a Lucii...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupí prezident Petr Pavel na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy, které se koná v Senátu....

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  10:35

Dálnici D2 u Břeclavi zablokoval převrácený kamion, řidiče přemohla únava

Nehoda na dálnici D2 (24. února 2026)

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz ležel na boku a blokoval všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum....

24. února 2026  6:14,  aktualizováno  10:32

Velvyslanec Kushner ignoroval předvolání kvůli výroku o Lyonu, omezí mu přístup k vládě

Americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner (4. prosince 2025)

Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán....

24. února 2026  9:35,  aktualizováno  10:30

Lyžařka po střetu na sjezdovce zemřela. Dcera prosí o pomoc s hledáním svědků

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

Na sjezdovce v Harrachově zemřela v pátek žena po srážce s jiným lyžařem. S hledáním svědků nehody se snaží pomoct i příbuzní ženy, podle nichž policisté aktuálně žádné nemají. Výzvu zveřejnili na...

24. února 2026  10:26

Turek stále nepodal žalobu na Pavla. Není to priorita, akutně řeším povolenky, říká

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek stále nepodal žalobu na prezidenta Petra Pavla. Její podání přitom avizoval již v lednu. Začátkem února pak řekl, že návrh žaloby na ochranu...

24. února 2026  10:25

Autobus srazil seniora a přejel mu nohy, policie hledá svědky vážné kolize

ilustrační snímek

Policie hledá svědky vážné kolize, při které autobus srazil seniora a přejel mu nohy. Muž utrpěl těžké zranění. Nehoda se stala v polovině února na zastávce Čimice v Praze 8, policisté o ní...

24. února 2026  10:22

Ukrajina si připomíná čtvrté výročí ruské invaze

Sledujeme online
Lidé vzpomínají u památníku v Kyjevě na padlé ukrajinské obránce u příležitosti...

Ukrajina a její spojenci si v úterý připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou ruská armáda rozpoutala v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Do Kyjeva...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  10:18

Nehodu služebního auta s ministrem Klempířem zavinil jeho řidič

Ministr kultury Oto Klempíř. (26. ledna 2026)

Pondělní nehodu, po níž ministr Oto Klempíř vyhledal vyšetření v nemocnici, zavinil řidič jeho služebního vozu, uvedla policie. Jel se zapnutým majákem. „Na místě byla škoda odhadnuta na 800 tisíc...

24. února 2026  9:32,  aktualizováno  10:08

„Hovory u piva“. Zalužnyj nechce mluvit o souboji se Zelenským, dokud je válka

Velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj hovoří během rozhovoru v Londýně. (2....

Někdejší šéf ukrajinské armády a nynější velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj v pondělí odmítl komentovat spekulace ohledně svých možných prezidentských ambicí. Označil je za „hovory u...

24. února 2026  10:05

Školy bez mobilů? Roste nekázeň a vede to k horším výsledkům v matematice, ukázala studie

Ilustrační snímek

Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylovaní, ale na druhou stranu roste nekázeň ve třídách, což se následně promítá do horších výsledků...

24. února 2026  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hokejový svaz vyplatil jednu provizi dvakrát. Jeden a půl milionu dostala Peltova firma

Premium
Miroslav Pelta si u soudu, vyslechne rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných...

Sehnat sponzora pro hokejový svaz může být zajímavý byznys. Ten, kdo štědrého dárce přivede, má nárok na odměnu. Redakce iDNES.cz ale odhalila případ, kdy hokejisté takovou provizi za jednoho...

24. února 2026

V Česku začíná boom megabaterií. Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma energetika a význam akumulace jsou (zleva)...

Česká energetika vstupuje do éry velké akumulace. Obří bateriová úložiště mají vyrovnávat výkyvy solárů a větru a držet síť v rovnováze. V iDNES Lounge o tom mluvili Pavel Mrkáček ze společnosti...

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.