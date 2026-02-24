Zalužnyj v londýnském think-tanku Chatham House řekl, že své případné politické plány zveřejní až poté, co utichnou boje na Ukrajině, která se už čtyři roky brání otevřené ruské agresi.
„Až to skončí, až bude na Ukrajině zrušeno stanné právo, teprve pak se budeme moci bavit o mé osobní budoucnosti,“ řekl.
Selhání velké ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 zavinil Zelenskyj, řekl Zalužnyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru 2024 odvolal Zalužného z funkce vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil a jmenoval ho ambasadorem v Londýně. Analytici tento krok vnímali jako prezidentovu snahu omezit potenciál populárního generála coby politického soupeře.
Přestože Zalužnyj dosud výslovně neoznámil záměr kandidovat na úřad prezidenta, v průzkumech veřejného mínění setrvale figuruje jako nejvěrohodnější rival Zelenského. Ten tento měsíc – částečně pod tlakem USA – oznámil, že Ukrajina uspořádá prezidentské volby, jakmile bude mít odpovídající bezpečnostní záruky a zavládne příměří v bojích s Ruskem.
Putin nás nezlomil, Ukrajina se ubránila, řekl k výročí ruské invaze Zelenskyj
Zalužnyj v rozhovoru s AP z minulého týdne poprvé veřejně promluvil o tehdejším rozkolu se Zelenským, což agentura vykládala jako známku jeho možného zájmu kandidovat, až válečný konflikt skončí, a znovu to oživilo spekulace na toto téma.
Zelenskyj v následném rozhovoru s AFP na dotaz, zda to ze strany velvyslance považuje za zahájení volební kampaně řekl, že Zalužnyj si svou kritiku špatně načasoval a že z ní nebude mít prospěch nikdo.
„Válka na Ukrajině si žádá globální řešení“
Zalužnyj nicméně i v pondělí odmítl o jakýchkoli prezidentských ambicích hovořit. „Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, museli bychom zajít do jedné z báječných hospod v tomto městě a pokračovat v diskusi tam. Je to rozhovor k pivu,“ zažertoval v reakci na dotaz novináře BBC, zda má ambice stát se ukrajinským prezidentem.
„Máme-li však na tuto otázku odpovědět věcně, musíme nejprve vědět, jak se vyřeší současná situace,“ uvedl dále. „Ale za současných okolností nevidím, jak uvažovat o tom, co bude, až válka skončí,“ dodal.
Volby uspořádáme, až budeme mít záruky a příměří s Ruskem, upozornil Zelenskyj
Zalužnyj v projevu na půdě královského institutu pro mezinárodní vztahy dále řekl, že válka na Ukrajině už řadu let není konfliktem jen mezi Ruskou federací a samotnou Ukrajinou, ale globálním problémem, který si žádá globální řešení. „Co to znamená? Musí to být řešení, která v daleké nebo blízké budoucnosti – řekněme v příštích 100 letech – zajistí, že Rusko nebude schopno znovu proti nám vést válku,“ řekl.
Podle jeho názoru však není v této fázi mezi globálními hráči síla, která by válku dokázala sama o sobě zastavit, a nikdo, kdo by byl připraven taková rozhodnutí přijmout. „Všichni vidíme, že válka by mohla skončit hned teď, ale to stačit nebude. Pokud válka skončí bez zavedení nového bezpečnostního systému, povede to jen k další válce,“ míní Zalužnyj.
Třetí světová už je dávno tady, řekl Zelenskyj. Prohru Ukrajiny odmítá
Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit.
Ujistil také, že Ukrajina válku neprohrává, a ostře se ohradil proti případným ústupkům ruskému diktátorovi.