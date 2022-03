Ukrajinský zbrojíř: Dělostřelectvo je klíčové, chceme české houfnice Dana

Jak válka změnila fungování vaší organizace?

Museli jsme naprosto přebudovat strukturu naší práce. Změnili jsme lokace, odkud pracujeme, museli jsme se zapojit do mezinárodních logistických řetězců. Objem denní práce a objev vojenské pomoci, kterou poskytujeme, se podstatně zvýšil.

Řečí čísel: zatímco dříve byl náš roční rozpočet dvacet milionů hřiven (asi patnáct milionů korun, pozn. red.), dnes nám měsíčně rukama projdou tři miliardy hřiven (2,3 miliardy korun). Máme tři operační centra, každý měsíc kupujeme na mezinárodním trhu výstroj a výzbroj za miliony dolarů.

Na jakou výstroj a výzbroj se soustředíte především?

Prioritou je individuální ochrana: neprůstřelné vesty, helmy. Dále termovizory, noktovizory, puškohledy, dalekohledy a prostředky vzdušné rozvědky, tedy drony. Automobily a všechny možné prostředky komunikace, tedy radiové stanice, notebooky a tak dále. Jednotky nasazené v bojích po nás nejčastěji chtějí prostředky osobní ochrany, noktovizory nebo kvadrokoptéry.

Západ Ukrajině poskytuje vojenskou pomoc. Jaké zbraně z vašeho pohledu ukrajinské jednotky v tuto chvíli potřebují nejvíc?

Vojenskou techniku dlouhého dostřelu a velké systémy protivzdušné obrany. HIMARS (americký dělostřelecký raketomet, pozn. red). NASAMS (norský systém protivzdušné obrany středního až dlouhého dosahu). Avengery (AN/TWQ-1 Avenger, hybridní protiletadlový komplet). Stingery. Obrněná vozidla: například M113 (americký obrněný transportér nasazený poprvé ve Vietnamu) nebo Humvee. Ale především obrněné transportéry. Jenže místo toho nám Západ posílá lehké střelné zbraně, například samopaly. S tím válku s Ruskem vyhrát nemůžeme.

Česká republika Ukrajině poskytla dělostřeleckou munici, útočné pušky, kulomety, pušky pro odstřelovače nebo protiletadlové střely Strela. Jak takovou pomoc hodnotíte?

Jsme České republice vděční, tyto zbraně používáme. Ale zároveň bychom byli hrozně rádi, kdybychom od vás mohli koupit vaše samohybné houfnice DANA (o dodávce několika houfnic ráže 152 mm z výzbroje české armády na Ukrajinu se spekulovalo, ministerstvo obrany tyto zprávy však odmítá komentovat, pozn. red.) a všechny dělostřelecké náboje, které vám zbyly ještě z dob Sovětského svazu. Protože se zásobami dělostřelecké munice máme problém a potřebujeme ho nějak řešit.

Vrať se živý Nadace zajišťující výstroj a výzbroj ukrajinských jednotek vznikla v roce 2014, když Rusko obsadilo Krym a vpadlo na Donbas. Ukrajinští dobrovolníci tehdy vybrali peníze na první dodávku neprůstřelných vest pro ukrajinské vojáky a na každou napsali „Pověrnis živim“ (Vrať se živý). Vzápětí vznikla nadace, které během osmi let vybrala 20 milionů dolarů. Více o její činnosti si můžete přečíst ZDE.

Vy jste ostatně jednou zmínil, že při rozdělování výstroje upřednostňujete dělostřelecké jednotky. Proč je dělostřelectvo tak důležité?

Je to jednoduché. Pokud nepřítele zničí naše dělostřelectvo, ušetří to životy našich vojáků. Dělostřelectvo je v tuto chvíli nejsilnější ukrajinskou zbraní. A ještě protiletadlová obrana. Hlavní zbraní Ruska jsou rakety a letectvo.

Byla ukrajinská armáda dostatečně vybavena ve chvíli, kdy Rusko zahájilo invazi?

Řekl bych, že v tu chvíli ano. Ale od té doby máme ztráty. Přišli jsme o lidi, obrněnou techniku, vozidla. Navýšili jsme početní stavy armády, pravděpodobně až dvakrát. Máme Jednotky teritoriální obrany, ve kterých slouží asi 150 000 lidí. Tito lidé ovšem na začátku války neměli vůbec žádnou výstroj, což platí i pro některé jednotky Národní gardy. Nebyl pro ně například dostatek neprůstřelných vest.

Na straně ukrajinských jednotek bojují i stovky a možná i tisíce lidí z jiných zemí. Jaký je význam cizinecké legie? Představuje skutečnou pomoc?

Budu se opakovat. Cizinecká legie je pěchota a my jsme v dělostřelecké válce. Dokud nedostaneme cizinecké divize vybavené kanóny ráže 152 mm, tak to jsou jen jednotky pěchoty a ty v moderním vedení války nic nerozhodnou.

Jak hodnotíte první měsíc války?

Ukrajina dokázala neutralizovat agresivní ruské plány. Rusové neobsadili Kyjev. Levý břeh Dněpru neobsadili. Charkov neobsadili. Oděsu neobsadili. Ukrajinská vláda nadále dokáže řídit své obranné kapacity a udržuje kontrolu nad ukrajinským územím. Od Luhansku po Černihiv, od Doněcku po Oděsu nikdo ruské invazní síly nevítal s květinami v ruce. Ukrajina dala najevo celonárodní odpor proti okupaci.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruské vedení si ovšem zřejmě myslelo, že tomu bude naopak. Jak je možné, že ruské zpravodajské služby atmosféru na Ukrajině tak špatně vyhodnotily?

Staly se obětí vlastní propagandy. Když celou dobu lžete světu, tak svým lžím sám uvěříte. Proto lidé ve vedení ruské armády toto nečekali a obří ruské ztráty, ke kterým došlo v prvních týdnech války, demoralizovaly Rusy a povzbudily vojenský duch Ukrajinců. Lidé nejsou ze železa.

Co očekáváte od druhého měsíce války? O co se ruská armáda nyní pokusí?

Teď jsme se dostali do fáze války, které říkáme operační pauza. Až skončí, tak se jedna nebo obě strany pokusí o nový útok a po něm se obě strany pokusí zafixovat své pozice. Pravděpodobně to bude na východě a jihu Ukrajiny. Je také možné, že dojde k intenzivnějšímu vyjednávání, které tentokrát bude iniciovat Rusko.

Co můžeme od rozhovorů očekávat? Čeho v nich chce ukrajinská strana dosáhnout?

Naším hlavním požadavkem bude osvobození Doněcké a Luhanské oblasti a nastavení podmínek pro osvobození a deokupaci Krymu.

Lze vůbec Doněck a Luhansk po osmi letech okupace integrovat zpátky do Ukrajiny?

Jsem naprosto přesvědčen, že ano. Určitě potrvá nějakou dobu, než se tam opět podaří vybudovat státní správu: dohled nad infrastrukturou, vzdělávání, sociální služby. Mnoho času zabere odminování a likvidace nevybuchlé munice. Kdo bude chtít, bude moci odejít do Ruska, protože Rusko tam už dlouho rozdává své pasy. A kdo bude chtít, ten zůstane. Tak to vlastně mělo být už od začátku.

Hodně se diskutovalo o bezletové zóně. Co říkáte na to, že ji Západ nezřídil, protože se obává eskalace konfliktu s Ruskem a možné jaderné války?

Já stále říkám, že válka začala kvůli slabé pozice Evropy. Za to, co se dnes děje na Ukrajině, nesou velkou část odpovědnosti evropské země. Ukrajina je prosila, aby nedopustily začátek nové velké války v Evropě, ale především Německo a Francie se pořád snažily smlouvat a vyjednávat. Prohrály, válka začala.

Dokud se vy Evropané budete pokoušet vyjednávat a smlouvat ohledně války, tak dojde i na vaše území. Do Pobaltí, do Polska. A bude zuřit do té doby, dokud nebude Rusko úplně zastaveno. Takže možná je načase, aby byla zastavena tady na Ukrajině a nečekat, až postoupí k Varšavě nebo Praze.

Jaké konkrétní kroky by tedy země jako Francie, Německo nebo Česká republika měly udělat?

Sankce musí být efektivnější, především se musí dotknout energetických zdrojů. Letectvo a protiletadlové systémy NATO musí uzavřít nebe nad Ukrajinou, aby se zastavila destrukce ukrajinských měst. Je třeba navýšit skutečnou vojenskou pomoc, protože některou vojenskou techniku od vás nyní nemůžeme koupit, i když bychom chtěli. Pak už Ukrajinci budou válčit sami, protože to nejspíš umíme o dost lépe než většina Evropanů. A už jsme to dvakrát dokázali.

Je ale strašně důležité, aby Evropa neopakovala stejné chyby, jaké udělala v postoji k nacistickému Německu v roce 1939. Rusko posledního půl roku neustále opakovalo, že nehodlá provést invazi na Ukrajinu. Říkal to každý: prezident, ministři i generálové. Pravda se ukázala 24. února.

Musíme si uvědomit, že to nebylo impulzivní rozhodnutí, na takovou válku se připravujete roky. O čem se tedy vy Evropané chcete domlouvat s lidmi, kteří vám celou dobu bezostyšně lhali do očí? Rusko rozumí jen síle, to je celé. Ukrajina v současné době má kapacity Rusko zastavit a vrátit do Evropy mír, který panoval do roku 2014.