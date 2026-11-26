„Na Západě převládá obraz rusko-ukrajinského konfliktu jako opotřebovávací války, v níž je poměr ztrát příznivý pro Ukrajinu a která efektivně oslabuje ruskou vojenskou sílu,“ píše na úvod své studie britský analytik Alexader Grable, jenž působí na katedře Válečných studií prestižní King’s College London.
Mladý výzkumník dochází k závěru, že dosavadní odhady ruských a ukrajinských ztrát před důkladnou analýzou založenou na informacích z otevřených zdrojů neobstojí. Postoj členských zemí NATO k válce by se proto podle něj měl změnit, aby lépe odrážel skutečný vývoj na bojišti a poměr sil mezi válčícími stranami.