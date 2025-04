Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Tak silná země, tak silní lidé – a tak slabá reakce,“ napsal v sobotu Zelenskyj na sociální síti.

Je vzácné, aby prezident Zelenskyj veřejně zaujal takový tón, když mluví o svých spojencích, napsala agentura AFP. Mohlo by se podle ní jednat o vyjádření kritiky vůči krokům administrativy Donalda Trumpa, která prosazuje částečné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a zároveň usiluje o zlepšení vztahů s Moskvou.

Brinková ve svém vyjádření na síti X k útoku na Kryvyj Rih uvedla, že došlo ke „strašnému nočnímu útoku“. Blíže ale nesdělila o jaké rakety se jednalo, a zda je vystřelili Rusové či Ukrajinci . „Tahle válka musí skončit,“ doplnila velvyslankyně v krátkosti.

Zelenskyj pár hodin na to ve svém prohlášení obvinil Rusy z toho, že záměrně zaměřili raketu na obydlenou oblast, kde žijí výhradně rodiny s malými dětmi.

„V nemocnici bohužel zemřel tříletý Tymofij, sedmiletý Radyslav, sedmiletá Arina, devítiletý Herman, patnáctiletý Danylo, patnáctiletý Mykyta, patnáctiletá Alina, šestnáctiletý Konstantin a sedmnáctiletý Nikita. To jsou děti zabité ruskou balistickou raketou ve městě Kryvyj Rih. Bylo to jen pár minut poté, co byla raketa odpálena z nepřátelské oblasti od města Taganrog,“ napsal Zelenskyj.

Ruské útoky, které se konstantně zaměřují na bezbranné civilisty, Zelenskyj tvrdě odsoudil. „Neexistuje hlubší dno cynismu, podlosti nebo nenávisti vůči lidem, než jaké ztělesňuje Rusko,“ dodal.

Neutrální slova americké velvyslankyně na Ukrajině Zelenskyj vnímá jako zklamání. „Bojí se vyslovit slovo Rus, když mluví o raketě, která zabíjela děti,“ prohlásil prezident.

Podle Zelenského musí válka skončit co nejdříve, ale USA musí nazývat události pravými jmény a jedině tím lze dosáhnout tíženého míru.

„Nesmíme se bát tlačit na toho, kdo pokračuje v této válce a ignoruje všechny návrhy světa na její ukončení. Musíme tlačit na Rusko – které se rozhodlo zabíjet děti místo toho, aby zvolilo příměří,“ podotkl Zelenskyj.

Útok Moskvy na rodné město Zelenského je letos zatím jedním z nejsmrtelnějších v konfliktu, který Kreml zahájil celoplošnou invazí Ukrajiny v únoru 2022. Zelenskyj už ve svém nočním videoposelství vyzval Západ k většímu tlaku na Moskvu.

Vysoce přesný úder na vojáky, tvrdí Rusko

Zcela opačný vztah ke konfliktu nadále zachovává ruská diplomacie a i armáda. Ruské ministerstvo obrany ve svém oficiálním vyjádření uvedlo, že cílem „vysoce přesného úderu“ bylo „setkání velitelů jednotek a západních instruktorů“.

Podle ruského ministerstva v důsledku útoku zahynulo až 85 ukrajinských vojáků a důstojníků z jiných zemí a bylo zničeno až 20 vozidel.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v pátek uvedla, že jsou to právě Ukrajinci, kteří zabíjejí ruské civilisty. Podle ní „Zelenského bandité nemilosrdně střílejí na ženy, staré lidi a děti a snaží se útočit na obytné budovy, obchody, školy, nemocnice, sociální a dopravní infrastrukturu“.