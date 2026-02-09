Ukrajina začíná vyvážet zbraně ve velkém. Zpeněží, co se naučila z ruské invaze

Autor: ,
  18:34
Ukrajina začíná otevírat vývoz zbraní domácí výroby, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev tak chce vydělat na válečném technologickém závodu ve zbrojení s Ruskem a získat tolik potřebné finanční prostředky.
Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...

Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs převzali těžký dron Klekánice. (6. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...
Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...
Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...
Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...
13 fotografií

Čtyři roky trvající válka, v níž se Ukrajina brání ruské invazi, podnítila rozmach obranného sektoru. Oborové svazy odhadují, že Ukrajina nyní má více než tisíc výrobců zbraní a vojenského vybavení. Většinou jde o malé soukromé společnosti založené po ruské invazi v únoru 2022.

Společnosti na Ukrajině se snažily vyrábět nové zbraňové systémy a způsoby, jak jim čelit. Obranný sektor Ukrajiny tak rostl rychleji, než byla schopnost vlády nakupovat jeho produkty. To vedlo Kyjev k tomu, že hledal peníze u spojenců, aby pomohli financovat domácí nákupy, napsal Reuters.

Klekánice už straší Rusy na Donbasu. Ukrajinští vojáci dostali český bomber

Ukrajinští výrobci, z nichž mnozí mají za sebou úspěšné nasazení svých produktů na bojišti, doufají, že budou moci těžit z historického boomu evropských výdajů na obranu. Ten je poháněn největší válkou na kontinentu od roku 1945.

Zelenskyj uvedl, že letos bude po celé Evropě otevřeno deset exportních středisek pro ukrajinské zbraně. Mezi ukrajinským vývozem budou i bojové drony, tedy bezpilotní letouny, dodal ukrajinský prezident.

„V současnosti je bezpečnost Evropy založená na technologiích a dronech,“ řekl Zelenskyj v neděli večer. „To všechno bude z velké části založené na ukrajinské technologii a ukrajinských specialistech,“ dodal Zelenskyj, kterého citovala agentura Reuters.

Moskva tvrdí, že atentát na generála GRU byl řízen z Ukrajiny za pomoci Polska

Spojenci Kyjeva, často země NATO, projevili zájem poučit se z ukrajinských válečných zkušeností a technologických inovací. Činí tak proto, aby posílili své vlastní síly, z nichž mnohé byly oslabené desetiletími nízkých výdajů na obranu.

Od začátku války nebyli ukrajinští výrobci zbraní schopni získat vládní povolení k vývozu svých produktů. Někteří si stěžovali, že ukrajinská pravidla pro státní nákup zbraní jsou příliš byrokratická, s přísnými omezeními výdajů a stropem zisků. To omezuje jejich schopnost získávat kapitál pro expanzi a vývoj produktů, napsala agentura Reuters.

Zelenskyj uvedl, že výroba ukrajinských dronů začne tento měsíc v Německu a doplní tak ty, které se již vyrábějí ve Velké Británii v rámci společné výrobní iniciativy. Neuvedl však, které společnosti se do výroby zapojují.

Rusové zasypali Ukrajinu drony. U Mykolajivu s nimi lovili děti

Ihor Fedirko, generální ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu, agentuře Reuters řekl, že zahraniční kupci mají největší zájem o drony a také o systémy elektronického boje, které ruší jejich spojení s pilotem na zemi.

Fedirko uvedl, že mezi systémy, které vzbuzují největší zájem, patří námořní drony, bezpilotní letouny používané ke shazování malých bomb, drony, které zachycují jiné bezpilotní letouny, a drony, které fungují na optických kabelech, díky čemuž nelze rušit jejich řídící signály.

Drony od roku 2022 zásadně změnily způsob vedení války na Ukrajině, když se z počátečního malého rozsahu použití v loňském roce vyšplhaly na miliony kusů vyráběných každou ze stran.

Rusům rozvážejí satelitní spojení a tím i internet koně. Na sedlech mají antény

Ukrajinský rozpočet na rok 2025 vyčlenil 775 miliard hřiven (asi 366,5 miliardy korun) na drony domácí výroby, přičemž tato částka byla posílena penězi od spojenců Kyjeva.

Bezpilotní letouny jsou nyní zodpovědné za většinu útoků na nepřátelské cíle a jejich všudypřítomnost proměnila pás o šířce až 20 kilometrů na obou stranách frontové linie v takzvanou „zónu smrti“, kde stačí stát několik minut na otevřeném prostranství, aby vás zasáhl dron, dodal Reuters.

Vstoupit do diskuse (99 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Ambiciózní evropský projekt stavby stíhačky nové generace je na pokraji konce

Vize letounu 6. generace

Projekt takzvaného systému vzdušného boje budoucnosti FCAS, tedy snahy o vznik evropského bojového letadla šesté generace, na němž se podílejí francouzský Dassault Aviation, německý Airbus a...

9. února 2026  18:58

Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu. Naše cesty se rozešly, uvedla

Lídr hnutí Přísaha do evropských voleb, Nikola Bartůšek. Na koaliční kandidátní...

Nikola Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu (PfE), nově bude působit jako nezařazená europoslankyně. Ve frakci zasedala spolu s europoslanci ANO a dalším zástupcem hnutí Přísaha Antonínem...

9. února 2026  18:51

Ukrajina začíná vyvážet zbraně ve velkém. Zpeněží, co se naučila z ruské invaze

Doněcká oblast. Členové jednotky Střiž z 10. útočné horské brigády Edelvejs...

Ukrajina začíná otevírat vývoz zbraní domácí výroby, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev tak chce vydělat na válečném technologickém závodu ve zbrojení s Ruskem a získat tolik potřebné...

9. února 2026  18:34

Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží

Prezident zavítal také do sídla Letecké záchranné služby v Líních u Plzně....

Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Ombudsman ministerstva navrhoval její...

9. února 2026  11:41,  aktualizováno  18:03

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

9. února 2026

Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.

9. února 2026  17:47

Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do...

9. února 2026  17:25

Chyba zhatila naděje dvouletého dítěte. Zdravotníci srdce „spálili“ suchým ledem

Transplantace srdce. Ilustrační foto.

Tragickou chybu při převozu srdce k transplantaci vyšetřují italské úřady. Dvouleté dítě z Neapole trpící závažnou kardiomyopatií už bylo připravené na sále, když se zjistilo, že dovezený orgán je...

9. února 2026  17:22

VIDEO: Ozbrojený útok za bílého dne. Gang v Itálii přepadl pancéřovanou dodávku

Ozbrojený gang přepadl v Itálii pancéřovanou dodávku

Ozbrojený gang v pondělí ráno na dálnici v Itálii přepadl pancéřovanou dodávku, která na dálnici spojující Lecce s Brindisi převážela cennosti. Na místě došlo k výbuchu i k přestřelce s policií....

9. února 2026  17:11

Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

Škroupův dům v obci Osice

Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům...

9. února 2026  17:04

Nová tvář extremismu. Nihilistické násilnosti bez příčiny znepokojují úřady

Premium
Natalie Rupnowová, patnáctiletá střelkyně v křesťanské škole ve Wisconsinu, se...

V USA i jinde se začal objevovat nový trend. Takzvaný nihilistický násilný extremismus se vyznačuje chybějící ideologií. Pachatelé, často velmi mladého věku, se inspirují masovými vrahy a projevují...

9. února 2026  17:03

Britský premiér pod tlakem. Kvůli Epsteinově aféře čelí výzvám k rezignaci

Britský premiér Keir Starmer (5. února 2026)

Britský premiér Keir Starmer čelí od části spolustraníků výzvám k rezignaci. V pondělí kvůli tomu promluví k labouristickým zákonodárcům. Možnost rezignace však podle mluvčího vyloučil, několik...

9. února 2026  15:08,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.