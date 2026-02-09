Čtyři roky trvající válka, v níž se Ukrajina brání ruské invazi, podnítila rozmach obranného sektoru. Oborové svazy odhadují, že Ukrajina nyní má více než tisíc výrobců zbraní a vojenského vybavení. Většinou jde o malé soukromé společnosti založené po ruské invazi v únoru 2022.
Společnosti na Ukrajině se snažily vyrábět nové zbraňové systémy a způsoby, jak jim čelit. Obranný sektor Ukrajiny tak rostl rychleji, než byla schopnost vlády nakupovat jeho produkty. To vedlo Kyjev k tomu, že hledal peníze u spojenců, aby pomohli financovat domácí nákupy, napsal Reuters.
Ukrajinští výrobci, z nichž mnozí mají za sebou úspěšné nasazení svých produktů na bojišti, doufají, že budou moci těžit z historického boomu evropských výdajů na obranu. Ten je poháněn největší válkou na kontinentu od roku 1945.
Zelenskyj uvedl, že letos bude po celé Evropě otevřeno deset exportních středisek pro ukrajinské zbraně. Mezi ukrajinským vývozem budou i bojové drony, tedy bezpilotní letouny, dodal ukrajinský prezident.
„V současnosti je bezpečnost Evropy založená na technologiích a dronech,“ řekl Zelenskyj v neděli večer. „To všechno bude z velké části založené na ukrajinské technologii a ukrajinských specialistech,“ dodal Zelenskyj, kterého citovala agentura Reuters.
Spojenci Kyjeva, často země NATO, projevili zájem poučit se z ukrajinských válečných zkušeností a technologických inovací. Činí tak proto, aby posílili své vlastní síly, z nichž mnohé byly oslabené desetiletími nízkých výdajů na obranu.
Od začátku války nebyli ukrajinští výrobci zbraní schopni získat vládní povolení k vývozu svých produktů. Někteří si stěžovali, že ukrajinská pravidla pro státní nákup zbraní jsou příliš byrokratická, s přísnými omezeními výdajů a stropem zisků. To omezuje jejich schopnost získávat kapitál pro expanzi a vývoj produktů, napsala agentura Reuters.
Zelenskyj uvedl, že výroba ukrajinských dronů začne tento měsíc v Německu a doplní tak ty, které se již vyrábějí ve Velké Británii v rámci společné výrobní iniciativy. Neuvedl však, které společnosti se do výroby zapojují.
Ihor Fedirko, generální ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu, agentuře Reuters řekl, že zahraniční kupci mají největší zájem o drony a také o systémy elektronického boje, které ruší jejich spojení s pilotem na zemi.
Fedirko uvedl, že mezi systémy, které vzbuzují největší zájem, patří námořní drony, bezpilotní letouny používané ke shazování malých bomb, drony, které zachycují jiné bezpilotní letouny, a drony, které fungují na optických kabelech, díky čemuž nelze rušit jejich řídící signály.
Drony od roku 2022 zásadně změnily způsob vedení války na Ukrajině, když se z počátečního malého rozsahu použití v loňském roce vyšplhaly na miliony kusů vyráběných každou ze stran.
Ukrajinský rozpočet na rok 2025 vyčlenil 775 miliard hřiven (asi 366,5 miliardy korun) na drony domácí výroby, přičemž tato částka byla posílena penězi od spojenců Kyjeva.
Bezpilotní letouny jsou nyní zodpovědné za většinu útoků na nepřátelské cíle a jejich všudypřítomnost proměnila pás o šířce až 20 kilometrů na obou stranách frontové linie v takzvanou „zónu smrti“, kde stačí stát několik minut na otevřeném prostranství, aby vás zasáhl dron, dodal Reuters.