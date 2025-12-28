O myších, minách a vodě z ubrousků. Dva Ukrajinci přežili skoro půl roku v krytu

Návrat domů. Oleksandr Aliksijenko a Oleksandr Tišajev pocházejí z Žytomyrské oblasti. | foto: Oleksandr Tišajev

Milan Vodička
  20:00
Každý si nesl deset klobás, dvě kila sladkostí, balík vody, zbraně, munici, granáty. Ukrajinští vojáci Oleksandr Aliksijenko a Oleksandr Tišajev počítali, že stráví sami dva v pozici úplně vpředu třicet dnů. Bylo jich 165. Přišli v květnu, byli tam zbytek jara, léto, velkou část podzimu.

Věděli, že zásoby jim musejí vydržet deset dnů. Pokud Rusové zaznamenají pohyb kolem jejich pozorovačky, zásobování drony se bude muset zastavit. Deset dní by mělo být dost, aby nepřítel ztratil zájem o to, co vypadá jako „mrtvá“ pozice.

Jejich úkrytem byla zemljanka s palandami. Měli tam kempingový plynový vařič. A generátor. Ten nepoužívali, dělal hluk.

Jednoho dne dostal kryt málem přímý zásah. Oba utrpěli otřes mozku. Tišajev se probral z bezvědomí po třech hodinách. Aliksijenkovi to trvalo mnohem déle.

28. prosince 2025

28. prosince 2025

28. prosince 2025

28. prosince 2025  17:31,  aktualizováno  19:56

28. prosince 2025  19:25

28. prosince 2025  19:19

28. prosince 2025  18:30

28. prosince 2025  18:24

28. prosince 2025  15:13,  aktualizováno  17:55

28. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  17:41

28. prosince 2025  17:10

28. prosince 2025  17:07

