Věděli, že zásoby jim musejí vydržet deset dnů. Pokud Rusové zaznamenají pohyb kolem jejich pozorovačky, zásobování drony se bude muset zastavit. Deset dní by mělo být dost, aby nepřítel ztratil zájem o to, co vypadá jako „mrtvá“ pozice.
Jejich úkrytem byla zemljanka s palandami. Měli tam kempingový plynový vařič. A generátor. Ten nepoužívali, dělal hluk.
Jednoho dne dostal kryt málem přímý zásah. Oba utrpěli otřes mozku. Tišajev se probral z bezvědomí po třech hodinách. Aliksijenkovi to trvalo mnohem déle.