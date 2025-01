Jak uvádějí ukrajinští vojáci z první linie: nedostatek zbraní sice přetrvává, ale to není to nejhorší, co je trápí. Tím jsou právě neúnavné útoky, valící se vlna za vlnou, bez ohledu na ztráty. V důsledku toho přetížená a vyčerpaná ukrajinská obrana chtě nechtě slábne.

Mnozí také uvádějí, že museli investovat své vlastní peníze, aby si opatřili slušnější vybavení, jako jsou drony a vozidla, s nimiž jezdí do předních pozic.