Polská vesnice zažívá trauma. Nyní vidíme, jak blízko je válka, říkají místní

V úterý odpoledne, poprvé a naposledy od svého přestěhování do Przewodówa, sloužil otec Bogdan Wazny mši v prázdném kostele. Stalo se pouhý den poté, co z ukrajinského území vzlétla raketa ruské výroby, zabila dva jeho farníky a rozbila iluzi, že geografie a mezinárodní právo vesničany ochrání.

„Od konfliktu nás dělila fyzická, ale i mentální hranice. Vždycky jsme to tak cítili,“ řekl kněz Wazny den po dopadu rakety. „Nikdy předtím jsme tu necítili nebezpečí,“ dodal. Nyní však strach, hrůza a náhlé rojení policistů, vojáků i novinářů udržely věřící doma.

Zprávy o jejich osobní tragédii začaly kolovat po celém světě a přetavily vesničku v symbol geopolitické krize. Informaci přinesl portál The Guardian.

Válka za humny

„Mluvili jsme o nebezpečí už dříve, ale nikdy jsme to necítili jako vážnou hrozbu,“ říká místní obyvatelka Justina Mazureková, která se v obci narodila před 71 lety. „Samozřejmě jsem věděla, že válka zuří, ale nikdy jsem neslyšela žádné výbuchy,“ dodává. Stále nemůže uvěřit, že dva muže, které dobře znala, zabila raketa. „Lidé se bojí, ale ještě neměli dost času si promluvit a zpracovat to, co se vlastně stalo,“ říká žena.

Během několika hodin od incidentu americký prezident Joe Biden a polští představitelé prohlásili, že raketu, ačkoli byla ruské výroby, vypálila Ukrajina v sebeobraně. To sice snížilo obavy z eskalace, ale nijak nezmírnilo bolest obyvatel v Przewodowě.

Vesnice je dost malá na to, aby oběti všichni místní znali. Registruje se zde pouze devět stovek obyvatel, ve skutečnosti jich tu žije jen kolem šesti set. Stejně jako celé východní Polsko i odsud odešlo mnoho mladých lidí za prací jinam.

„Pořád jsme je potkávali, a teď už tu nejsou,“ říká Mazureková obětech exploze. Jeden z nich byl manželem ženy, která pracovala ve škole. Její ředitelka Ewa Byrová tak musela přes noc převzít dohled nad vzděláváním bezmála sedmi desítek studentů a organizovat psychologickou pomoc.

16. listopadu 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak se budí emoce

„Po 24. únoru, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, jsme byli klidní, přestože máme válku za humny,“ říká ředitelka Byrová. „Emoce pak opadly a postupem času jsme se s tím dokázali vyrovnat. Úterní událost však tyto rány opět rozjitřila,“ dodává žena.

Ve škole, kde učí, visí v hlavní hale plakát s nápisem „Bezpečnost nade vše“. Škola byla v době zásahu vesnice raketou již zavřená, ale druhý den neotevřela vůbec. Rodiče byli příliš vyděšení, než aby poslali své děti do tříd vzdálených jen několik set metrů od místa výbuchu. „Bylo to příliš čerstvé. Je to pro ně velmi těžká zkušenost,“ říká ředitelka.

Již začala propojovat děti a jejich rodiče s psychology a odborníky na traumata, ti sem přijeli z okolních větších měst. „Psychologická pomoc již začala,“ popsala žena během online setkání, jehož cílem bylo spojit lidi s první, základní podporou.

Ředitelka Byrová nyní očekává, že zotavení bude pro místní, kteří nyní žijí s představou, že válka už jednou překročila hranice a možná je překoná znovu, těžké. „Snažíme se tu co nejvíce udržet normální život. Nejdůležitější jsou pocity dětí,“ říká ředitelka.

Byla to také ona, kdo přes noc hostil novináře, kteří se sem sjeli ze všech koutů světa. Jindy poklidné venkovské silnice se najednou začaly hemžit vojenskými a policejními auty. Policie také uzavřela rozsáhlé území kolem místa, kam rakety dopadly. Vyšetřovatelé se nyní snaží zjistit, co přesně se stalo.

„Bohužel, Przewodów si už zapamatují všichni. Byli bychom raději, kdyby naše vesnice zůstala neznámá a ti dva byli naživu,“ uzavírá podle The Guardianu ředitelka místní školy.