Na bojišti v loňském roce padlo nejméně 45 287 ruských vojáků, což je třikrát více než v prvním roce ruské invaze a výrazně to převyšuje ztráty z roku 2023, kdy se odehrávala bitva o Bachmut, napsala BBC, která za rok 2022 napočítala 17 890 padlých ruských vojáků a o rok později 37 633 zabitých příslušníků ruské armády.

V prvních dvou letech přitom podle ní zaznamenávali Rusové ztráty ve vlnách – těžké boje s velkým počtem zabitých střídala období relativního klidu. Například v roce 2023 byly ztráty nejvyšší mezi lednem a březnem, kdy se Rusové pokoušeli dobýt město Vuhledar a Bachmut. Podle BBC v té době umíralo až 213 lidí denně, zatímco v červenci a v srpnu potvrzené ztráty klesly na 45 až 50 vojáků.

V roce 2024 vypadala situace jinak, neexistovala žádná období, kdy by se ztráty výrazně snížily. BBC připomíná krvavé bitvy o města Avdijivku nebo Robotyne a zintenzivnění ruských útoků ve směru na Pokrovsk a Toreck. Celkem podle odhadů amerického Institutu pro studium války (ISW) Rusové během loňska obsadili 4168 kilometrů čtverečních ukrajinského území a území v ruské Kurské oblasti, kam loni v létě pronikli naopak Ukrajinci.

Stanice upozorňuje, že skutečný počet zabitých ruských vojáků je vyšší, neboť bilance zahrnuje pouze padlé, které BBC a Mediazona identifikovaly z otevřených zdrojů. Reálný počet padlých na ruské straně by se podle BBC mohl pohybovat v rozmezí od zhruba 164 000 do přibližně 237 000. Toto číslo podle ní dále naroste, pokud se vezmou v potaz i zabití na straně proruských bojovníků ze separatistických útvarů na východě Ukrajiny, které Moskva nejprve podporovala a poté se je rozhodla anektovat.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už déle než tři roky. Rusko vlastní ztráty zpravidla nezveřejňuje, Ukrajina tak činí zřídka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru řekl, že od začátku ruské invaze do jeho země v únoru 2022 padlo přes 46 000 ukrajinských vojáků. List The New York Times (NYT) v lednu upozornil na statistiky z portálů Lostarmour.info a UALosses.org, které v současné uvádějí počet padlých ukrajinských vojáků kolem 70 000. NYT zároveň tyto weby označil za neprůhledné.