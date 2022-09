Škody jsou i blízko reaktorů, říká zpráva MAAE ze Záporoží. Žádá ukončení bojů

Výběr událostí kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny 24. února - Společnost Enerhoatom po začátku ruské invaze na Ukrajinu vypnula bloky 5 a 6 Záporožské jaderné elektrárny, aby snížila riziko nehody. 4. března - Ruské jednotky po prudkých bojích ovládly Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny. Podle Kyjeva i podle amerických představitelů radioaktivita v oblasti nepřesáhla nebezpečnou úroveň navzdory ostřelování a požáru, který vypukl v pětipodlažním výcvikovém středisku, tedy v nejaderné části areálu. Ruský útok na největší jadernou elektrárnu v Evropě vyvolal v zahraničí mimořádně odmítavé reakce. Podle USA se svět jen těsně vyhnul jaderné katastrofě. 9. března - Ruská tisková agentura TASS napsala, že příslušníci ruské národní gardy převzali plnou kontrolu nad Záporožskou jadernou elektrárnou. Zaměstnanci zařízení podle ruských jednotek pracují v běžném režimu a ukrajinští obránci odevzdali zbraně a byli propuštěni. 3. srpna - Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi varoval, že situace okolo elektrárny se vymkla kontrole a je extrémně nestabilní. V elektrárně byly podle něj porušeny bezpečnostní náležitosti. 5. srpna - Ukrajina a Rusko se vzájemně obvinily z ostřelování elektrárny. 6. srpna - Ukrajinská společnost Enerhoatom oznámila, že jeden z reaktorů Záporožské jaderné elektrárny je stále odstaven. 8. srpna - Podle ruského ministerstva obrany byl snížen výkon dvou bloků zařízení elektrárny. Šéf společnosti Enerhoatom vyzval, aby se toto zařízení stalo demilitarizovanou zónou. 18. srpna - Moskva obvinila Kyjev, že chce 19. srpna při příležitosti návštěvy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese na Ukrajině podniknout rozsáhlou provokaci v elektrárně, která by mohla vyvolat jadernou havárii. S obviněním přišel nedlouho poté i Kyjev, podle něhož provokaci v jaderném zařízení připravuje naopak Rusko. 19. srpna - Enerhoatom uvedl, že Rusové se chystají odstavit dosud fungující reaktory v elektrárně a odpojit ji od ukrajinské sítě. Kvůli tomu již omezili přístup personálu do elektrárny, na pracoviště směli pouze zaměstnanci, kteří zajišťují provoz jaderných bloků. Guterres při návštěvě jihoukrajinské Oděsy prohlásil, že elektřina vyrobená v Záporožské jaderné elektrárně patří Ukrajině a že tato zásada by měla být plně respektována.

Ruský prezident Vladimir Putin v telefonátu se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem uvedl, že ostřelování území, kde se nachází elektrárna, vytváří riziko „rozsáhlé katastrofy“. 23. srpna - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruské síly se neúspěšně pokusily odpojit okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od ukrajinské sítě. 25. srpna - Ministři obrany Francie Sébastien Lecornu a Ruska Sergej Šojgu se v telefonátu shodli na důležitosti návštěvy inspektorů MAAE v elektrárně. Šéf MAAE Grossi v rozhovoru s France24 uvedl, že dohoda o inspekci by mohla přijít v řádu dní. - Kvůli požáru, který poškodil elektrické vedení, byly od sítě odpojeny i zbývající dva reaktory elektrárny. 26. srpna - Dva z odpojených reaktorů Záporožské jaderné elektrárny byly znovu připojeny k energetické síti, oznámil Enerhoatom. 27. srpna - Elektrárna byla opět ostřelována. Enerhoatom varoval před vysokým rizikem úniku radioaktivních látek v důsledku pokračujícího ostřelování, ze kterého se opět vzájemně obvinily obě znepřátelené strany. 29. srpna - Mise MAAE se vydala na cestu do elektrárny. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova vstoupí členové mise do Záporožské JE z území kontrolovaného Ukrajinou. 30. srpna - Delegace MAAE přicestovala do Kyjeva a o den později vyrazila do elektrárny. 1. září - Enerhoatom oznámil, že kvůli ruskému minometnému ostřelování musel být odstaven jeden z reaktorů. Do elektrárny odpoledne dorazil tým MAAE. Zahájení dlouho očekávané inspekce v elektrárně na několik hodin zpozdilo ostřelování, z něhož se opět navzájem obviňovaly Ukrajina a Rusko.

Tým agentury provedl počáteční zhodnocení situace, někteří členové delegace poté z elektrárny odjeli. Šéf MAAE Grossi, který se po misi vrátil s některými kolegy na Ukrajinou kontrolované území, po návštěvě zařízení oznámil, že fyzická integrita elektrárny byla několikrát narušena. 2. září - Ruský velvyslanec při mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov oznámil, že v elektrárně zůstanou trvale dva zaměstnanci MAAE. Stahování ostatních členů delegace bylo ukončeno 5. září. - MAAE oznámila, že elektrárna byla večer odpojena od posledního hlavního vedení, které ji připojovalo k ukrajinské rozvodné síti, elektřinu ale dodává záložním vedením. 6. září - MAAE ve zprávě o jaderné bezpečnosti na Ukrajině, kde zveřejnila i výsledky své inspekce v Záporožské jaderné elektrárně, vyzvala k ukončení bojů v areálu elektrárny a jejím okolí. Inspekce podle zprávy zaznamenala škody v blízkosti reaktorových budov i poškozenou infrastrukturu.