Nic neumí, to je máme poslat na smrt? Ukrajinští velitelé si stěžují na posily

Po znovuotevření charkovské fronty a stupňujících se útocích v Doněcké a Luhanské oblasti se Ukrajina ocitla v naléhavé potřebě nových vojáků. Prezident Volodymyr Zelenskyj schválil zákon o mobilizaci, přísun nových rekrutů ale potrvá.

Kritickou situaci tak ukrajinská armáda řeší doplňováním vojáků z týlu. I když jsou velitelé rádi za potřebné posily, podotýkají, že nově příchozí jsou špatně připraveni. A to i přes mnoho let v armádě, uvádí list The Washington Post (WP).

„Měli jsme tam kluky, kteří ani nevěděli, jak rozebrat a složit zbraň,“ řekl o svých nových spolubojovnících osmadvacetiletý zástupce velitele praporu z 93. mechanizované brigády s přezdívkou Schmidt. První týden jen dohlížel na to, že vystřílí denně alespoň jednu krabičku nábojů, než s nimi přešel k složitějším úkonům.

„Ztrácíme tu spoustu času základním výcvikem. Pokud, nedej bože, dojde k průlomu u Časiv Jaru a my dostaneme nové pěšáky, kteří nebudou znát základní věci, pošleme je tam jednoduše zemřít,“ uvedl Schmidt s odkazem na ukrajinské město na východě země, u něhož postupují Rusové a pro jehož obranu ukrajinská armáda usilovně hledá síly.

Jedním z nových odvedenců do Doněcké oblasti je voják Val. Ten narukoval do armády na začátku invaze. Od té doby celou dobu strážil most v Oděské oblasti na jihu země. „Je to děsivé. Nikdo na to nebyl pořádně připravený,“ říká o svém odchodu.

Podle třiadvacetiletého vojáka brigády jménem Čirva se v ukrajinských vojenských tréninkových centrech učí „naprosté nesmysly“. „Všechno se naučíte na místě,“ podotýká.

Nejmenovaný výcvikový instruktor WP vysvětlil, že tréninková centra mají citelný nedostatek munice, protože je nutná na frontě. Na jednoho vyučovaného vojáka připadá jen 20 nábojů, takže rekruti mají jen malou zkušenost se střelbou.

Některé brigády, zvláště útočné, mají své lidi přímo ve výcvikových centrech, odkud si odvádějí ty neslibnější kandidáty. „Když nás pošlou někoho naverbovat, všechny dobré už si vzaly jiné brigády a vy si musíte vybrat z těch chromých a nemocných,“ uvedl nejmenovaný seržant praporu bojujícího na Donbasu.

Podle seržanta je následně důležité určit, kdo narukoval dobrovolně a kdo byl vzat proti své vůli. Podle něj má druhá skupina logicky tendenci se boji bránit.

Ukrajinský parlament v dubnu schválil kontroverzní zákon o mobilizaci. Te stanovuje všem mužům ve věku 18 až 60 let aktualizovat své údaje, aby je úřady mohly snadněji povolat. Sami občané se musí na úřady obrátit. Zákon stanovuje tvrdé postihy těm, kteří se mobilizaci vyhýbají. V této souvislosti též Ukrajina zavedla povinnost pro Ukrajince žijící v zahraničí se přihlásit k vojenské službě. Bez registračního dokladu mohou být muži povinní vojenskou službou omezeni v konzulárních službách.

S cílem vyřešit nedostatek lidí Ukrajina též začala povolávat trestance. Na rozdíl od Ruska ale omezuje vězně, kteří mohou do armády. Nesmí to být ti, kteří spáchali vraždu či znásilnění.