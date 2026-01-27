Chceme přijetí do EU v roce 2027 jako součást záruk, řekl Zelenskyj

„Proto hovoříme o konkrétním datu – roku 2027 – a počítáme s podporou partnerů pro naši pozici,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X po telefonickém rozhovoru s rakouským kancléřem Christianem Stockerem.
Ukrajina, která se bezmála čtyři roky brání s pomocí Západu ruské invazi, žádá v rámci mírových rozhovorů od západních partnerů bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily před dalším útokem v budoucnu.
|
Bezpečnostní záruky jsou domluvené. Čeká se na termín od Američanů, řekl Zelenskyj
Zelenskyj během nedělní návštěvy Vilniusu uvedl, že dokument o bezpečnostních zárukách od Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu.
„Dokument bude poté zaslán k ratifikaci americkému Kongresu a ukrajinskému parlamentu,“ řekl na tiskové konferenci.
Ukrajinský prezident za druhou část záruk označil jasnou perspektivu vstupu Ukrajiny do Evropské unie, země podle něj bude připravena na členství v EU k roku 2027.
|
V Abú Zabí skončilo další jednání o Ukrajině. Pozitivní, hodnotí jej tamní vláda
„Chceme konkrétní datum v dohodě o ukončení války, aby pak všechny strany plnily tyto dohody, včetně agresora, který se podepíše pod 20bodovým plánem, pokud takový okamžik nastane,“ prohlásil Zelenskyj.
Kyjev argumentuje, že Rusko v minulosti opakovaně porušilo své smluvní závazky: nejprve v roce 2014, kdy po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě země proti nové prozápadní vládě v Kyjevě.
Poté v únoru 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin dal ruským vojskům rozkaz ke vpádu do sousední země, čímž rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.