Chceme přijetí do EU v roce 2027 jako součást záruk, řekl Zelenskyj

Přijetí Ukrajiny do Evropské unie by se mělo dokončit v roce 2027, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vysvětlil, že Kyjev vidí v členství v EU jednu z klíčových bezpečnostních záruk pro válkou sužovanou zemi.
„Proto hovoříme o konkrétním datu – roku 2027 – a počítáme s podporou partnerů pro naši pozici,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X po telefonickém rozhovoru s rakouským kancléřem Christianem Stockerem.

Ukrajina, která se bezmála čtyři roky brání s pomocí Západu ruské invazi, žádá v rámci mírových rozhovorů od západních partnerů bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily před dalším útokem v budoucnu.

Bezpečnostní záruky jsou domluvené. Čeká se na termín od Američanů, řekl Zelenskyj

Zelenskyj během nedělní návštěvy Vilniusu uvedl, že dokument o bezpečnostních zárukách od Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu.

„Dokument bude poté zaslán k ratifikaci americkému Kongresu a ukrajinskému parlamentu,“ řekl na tiskové konferenci.

Ukrajinský prezident za druhou část záruk označil jasnou perspektivu vstupu Ukrajiny do Evropské unie, země podle něj bude připravena na členství v EU k roku 2027.

V Abú Zabí skončilo další jednání o Ukrajině. Pozitivní, hodnotí jej tamní vláda

„Chceme konkrétní datum v dohodě o ukončení války, aby pak všechny strany plnily tyto dohody, včetně agresora, který se podepíše pod 20bodovým plánem, pokud takový okamžik nastane,“ prohlásil Zelenskyj.

Kyjev argumentuje, že Rusko v minulosti opakovaně porušilo své smluvní závazky: nejprve v roce 2014, kdy po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě země proti nové prozápadní vládě v Kyjevě.

Poté v únoru 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin dal ruským vojskům rozkaz ke vpádu do sousední země, čímž rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

