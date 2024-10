Současný stav na bojišti může ukončit válku do roku 2025, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident v projevu na třetím summitu Ukrajiny a zemí jihovýchodní Evropy v Dubrovníku řekl, že Kyjev nadále počítá s podporou svých důležitých spojenců včetně Spojených států. „V říjnu, listopadu a prosinci máme reálnou šanci posunout situaci směrem k míru a dlouhodobé stabilitě,“ řekl.

„Situace na bojišti vytváří příležitost učinit tuto volbu – volbu ve prospěch rozhodných kroků k ukončení války nejpozději do roku 2025,“ dodal, aniž by upřesnil, kde konkrétně vidí tuto příležitost.

Ruské síly nyní kontrolují necelých 20 procent ukrajinského území a po vleklé patové situaci setrvale postupují vpřed. Kyjev se snaží získat větší podporu Západu v naději, že se mu podaří zvrátit průběh války. Ta si už vyžádala desetitisíce životů. Intenzivně také lobbuje u západních mocností, aby Ukrajině umožnily provádět dálkové útoky na vojenské cíle hlouběji v Rusku.

Zelenského vyjádření přichází uprostřed velké nejistoty v souvislosti s americkými volbami 5. listopadu, po nichž by se Donald Trump mohl vrátit do Bílého domu. Trump tvrdí, že bude usilovat o rychlé ukončení války, což vyvolalo obavy stoupenců Kyjeva, že Ukrajina bude donucena ke zdrcujícím ústupkům.

Zelenskyj využil projev v Dubrovníku rovněž k propagaci svého plánu vítězství. Představil ho jako způsob, jak zajistit Ukrajině pevnou půdu pod nohama pro případná jednání s Ruskem. „První bod plánu se soustředí na to, zda bude překonán problém nedostatku geopolitické jistoty v Evropě. Má Ukrajina místo v NATO? Pokud ano, a bude to řádně potvrzeno, (ruský diktátor Vladimir) Putin geopoliticky prohraje,“ řekl Zelenskyj.

Vyzval také vrcholné politiky z dvanácti zemí jihovýchodní Evropy, aby investovali do ukrajinské zbrojní výroby. „Pomůže nám to teď, ale po této válce to zaručí sílu vašich vlastních arzenálů,“ řekl. Účastníky summitu rovněž pobídl, aby se zapojili do poválečné obnovy Ukrajiny.

Summit mezi Ukrajinou a zeměmi jihovýchodní Evropy byl třetím svého druhu po schůzce v srpnu 2022 v řeckých Aténách a letos v únoru v albánské Tiraně. Bezprostředně před středeční schůzkou Zelenskyj podepsal s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem dohodu o spolupráci a podpoře.

Paříž, Vatikán, Berlín

Ve čtvrtek bude Zelenskyj jednat v Paříži s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Francouzský prezident chce svůj protějšek ujistit o trvající dlouhodobé podpoře Ukrajiny ze strany Francie i jejích partnerů, uvedl podle agentury AFP Elysejský palác. Macron ve středu navštívil ukrajinské vojáky, kteří se na základně u Remeše ve východní Francii připravují na nasazení v boji proti Rusku.

Téhož dne se pak v Římě setká s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. V pátek ráno se pak ve Vatikánu sejde i s papežem Františkem. V pátek je Zelenskyj očekáván v Německu, kde by se měl sejít s kancléřem Olafem Scholzem. V Berlíně má podle DPA na programu schůzku se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Scholzovi chce Zelenskyj představit svůj takzvaný plán vítězství, který už během zasedání Valného shromáždění OSN v září prezentoval Bidenovi. Detaily tohoto plánu na veřejnost neunikly, mělo by však jít o to, jak dostat Rusko vojensky pod tlak a donutit Putina, aby usedl za jednací stůl.

Původně byla v plánu i sobotní schůzka s americkým prezidentem Joem Bidenem. Na americké letecké základně Ramstein na západě Německa se totiž měla uskutečnit schůzka takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Dorazit měl Biden a řada dalších šéfů států a vlád zemí, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi.

Ohlášena byla mimo jiné účast Scholze, Macrona, britského premiéra Keira Starmera či českého prezidenta Petra Pavla. V úterý však Bílý dům oznámil, že Biden cestu do Německa ruší, protože bude místo toho dohlížet na přípravy na úder hurikánu Milton na jihu USA a následné krizové operace. Poté byla zrušena celá ramsteinská schůzka.