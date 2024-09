Putin se bojí použít jaderné zbraně, má moc rád svůj život, míní Zelenskyj

„Nikdo neví, co se mu honí hlavou. Mohl by kdykoli použít nukleární zbraně proti kterékoli zemi. Nebo také ne,“ řekl ukrajinský prezident stanici Fox News s tím, že si nemyslí, že by to Putin nyní riskoval.

„Ale nejsem Putin, díky Bohu. Nemohu to vědět přesně. Protože on se nechová vždy přiměřeně. Protože žádný adekvátní člověk nemůže jen tak přijít na Ukrajinu a udělat to, co udělal on,“ dodal Zelenskyj.

Kreml atomovým útokem pravidelně hrozí už od začátku války. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotu varoval Západ, aby se do války na Ukrajině nezapojoval. Mimo jiné hovořil o nebezpečí spočívajícím ve snaze „bojovat o vítězství nad jadernou mocností“, jakou je Rusko. Zapojení dalších mocností do války na Ukrajině označil za „sebevražedné dobrodružství“.

Moskva v minulém týdnu pohrozila také úpravou své nukleární doktríny. Podle návrhů by útok ze strany jakéhokoli nejaderného státu, ale s účastí nebo podporou jaderného státu, považovala za jejich společný útok na Rusko.

„Moskva by si v takovém případě vyhrazovala právo použít jaderné zbraně i v případě masivního útoku konvenčními zbraněmi, jako jsou letadla, rakety nebo drony, pokud by ohrožoval bezpečnost Ruska,“ uvedl Putin.

Ukrajina v posledních měsících usiluje o to, aby USA a Británie upustily od zákazu použití amerických raket ATACMS a britských střel Storm Shadow pro útoky na ruské území. Obě země váhají kvůli obavám, že by to vedlo k eskalaci konfliktu. Kyjev tvrdí, že potřebuje zbraně dlouhého doletu, aby mohl zasáhnout letecké základny používané ruskými letadly, která odpalují bomby proti Ukrajině.