Brzy nasadíme balistické rakety Sarmat, oznámil Putin. Mohou nést jaderné hlavice

„V blízké době budou první odpalovací zařízení komplexu Sarmat s novou raketou zařazeny do výzbroje,“ řekl Putin absolventům a zdůraznil, jak je pro Rusko významná jaderná triáda – výzbroj schopná vést úder ze země, ze vzduchu i z moře.

Raketu Sarmat Rusko poprvé odhalilo v roce 2018. Podle ruských médií má dolet kolem 18 tisíc kilometrů a je schopna nést několik jaderných hlavic. Každá může být namířena na jiný cíl. Nahradit má raketu R-36M Vojevoda.

Šéf Kremlu se také v odpovědi na otázku ruského novináře pokoušel snížit úspěchy ukrajinských sil, které nedávno přešly do protiofenzivy, a prohlásil, že Kyjev sám chápe, že proti Rusku nemá šanci.

„Ať už by to bylo sebevíc zvláštní, tak v danou chvíli pozorujeme určitý útlum,“ okomentoval ukrajinskou protiofenzivu Putin. Tvrdil, že sami Ukrajinci chápou, že nemají šanci tváří tvář „odvaze a hrdinství“ ruských vojáků a že nyní se ukrajinské síly snaží obnovit bojeschopnost poté, co utrpěly vážné ztráty.

Tvrzení o vzájemně způsobených ztrátách nelze nezávisle ověřit. Kyjev ale tvrdí, že velké ztráty mají naopak Rusové, přestože jsou v početní převaze.

Kyjev kromě toho v posledních dvou týdnech oznámil osvobození území o rozloze přes 110 kilometrů čtverečních včetně osmi obcí a pravidelně informuje o dalším postupu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně připustil, že ukrajinský protiútok je pomalejší, než by bylo žádoucí.

Putin v projevu ke studentům také prohlásil, že ruští vojáci během invaze na Ukrajinu chrání ruský lid, „územní celistvost Ruska a jeho právo na rozvoj jako suverénní země“. Nepoužil přitom výraz invaze, nýbrž „speciální vojenská operace“.

K absolventům promluvil i Šojgu, který obvinil „kolektivní Západ“, že proti Rusku vede „opravdovou válku“, kdy jsou v sousedních státech Ruska vyprovokovány vojenské konflikty a nepokoje.

Uvedl také, že ruská armáda učiní vše proto, aby posílila svrchovanost a bezpečnost své země. Ukrajina se Rusku, které ji napadlo loni v únoru, brání za finanční i materiální vojenské pomoci západních zemí.

„Zaútočí střelami HIMARS a Storm Shadow“

Šojgu předtím v úterý prohlásil, že Kyjev plánuje napadnout „ruské území, včetně Krymu“ pomocí amerických raket HIMARS a britských střel s plochou dráhou letu Storm Shadow. „Znamenalo by to zapojení Spojených států a Británie do konfliktu v plném rozsahu,“ varoval ministr obrany.

Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo poloostrov Krym na jaře 2014. Loni na podzim Moskva anektovala další čtyři ukrajinské regiony, které částečně dobyla ruská vojska po invazi. Většina světa tyto anexe neuznává. Kyjev si za válečný cíl klade vyhnání ruských vojsk a osvobození všech okupovaných území, včetně Krymu.

„Podle našich údajů vedení ozbrojených sil Ukrajiny plánuje zasadit údery na území Ruské federace, včetně Krymu, raketami HIMARS a střelami Storm Shadow,“ řekl Šojgu.

Ministr připustil, že ukrajinské síly pokračují v útocích na třech frontových úsecích, v Záporožské oblasti, u Doněcka a jižně od Doněcka. Do bojů Kyjev nasadil „elitní jednotky, vycvičené specialisty Severoatlantické aliance“, a také velké množství západních zbraní, dodal ruský ministr.