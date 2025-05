Zatímco pátek byl zatím nejteplejším dnem letošního roku, v sobotu do Česka přijdou silné bouřky a začne se ochlazovat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se objeví odpoledne, a to...

Zastupitelé vyzvali Sněmovnu, aby co nejrychleji přijala změnu zákona, která umožní magistrátu regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb. Návrh zahrnuje také zavedení systému e-Turista – jednotného...

Arménie chce být Silicon Valley Kavkazu. Školy si hýčkají technologické experty

Arménie aspiruje na to stát se technologickou velmocí. V 650 školách fungují IT kroužky pro děti, firmy pomáhají podnikatelům dostat se do Silicon Valley. Program Armath neboli „kořen“ vznikl už v...