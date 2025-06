Některým zákazníkům poskytuje klub únik z války, řekla pětadvacetiletá absolventka práv Valerija Zavacká, která podnik provozuje se svou matkou, bývalou tanečnicí. Mnozí tam podle ní nechodí jen kvůli show, ale chtějí si i „promluvit o tom, co je bolí“.

Tanečnice působí i jako důvěrnice vojáků, které psychicky i fyzicky poznamenala tříletá válka, jejíž konec je v nedohlednu.

„Často chtějí mluvit o svých zkušenostech a pocitech,“ popsala agentuře AFP Lisa ve fitness centru, kde tanečnice před večerním vystoupením nacvičovaly choreografii na elektronický remix opery Carmen.

„Problém je, že přicházejí střízliví, normální, v pohodě. Pak se napijí a v tu chvíli se objevuje temnota,“ přiblížila jednadvacetiletá tanečnice Žeňa.

Místo aby sledovali představení, vojáci někdy sedí sami u baru a pláčou. Někteří ženám ukazují videa z bojiště – včetně zraněných kamarádů nebo mrtvol ruských vojáků. „Může to být opravdu velmi těžké, takže je osobně žádám, aby mi to neukazovali, protože si to moc beru k srdci,“ řekla Lisa.

Žeňa, která dříve studovala veterinu, se snaží pochopit, jak by by se dalo těm vojákům pomoci.

Když nadešla doba představení, ženy si oblékly rudé spodní prádlo, obuly si lodičky na dvaceticentimetrové platformě a pokryly si těla třpytkami – což je jejich trik, jenž má bránit ženatým mužům, aby se k nim moc nepřibližovali, protože by se na ně třpytky nachytaly. Pak spustila hudba. Jedna z pracovnic klubu tančila kolem tyče, druhá pozorně naslouchala zákazníkovi a třetí seděla jednomu muži na klíně.

V klubu vznikají i přátelství

Podnik Flash Dancers se popisuje spíše jako kabaret Moulin Rouge než striptýzový klub a tvrdí, že jeho tanečnice nemají se zákazníky sex za peníze. Prostituce, která je na Ukrajině nelegální, ale není v oblastech poblíž fronty neobvyklá. Většina vojáků – byť ne všichni – tyto hranice respektuje.

V klubu někdy vznikají i přátelství. Žeňa zavzpomínala, jak jí jeden voják napsal pohlednici, kterou vybrala jeho matka, jíž tanečnice označila za úžasnou ženu, která ji nyní sleduje na sociálních sítích a občas jí píše zprávy. „Znám jejich děti, jejich mámy,“ podotkla Žeňa.

Někteří muži tanečnicím popisují příběhy z dovolené, vyprávějí o svém životě před válkou a dokonce se vracejí se svými manželkami. „Bývá to jako rodinné setkání,“ prohlásila jednadvacetiletá tanečnice Nana.

Na červené lavičce mezitím seděl kolumbijský voják bojující za Ukrajinu a popíjel šumivé víno. Za vstup do klubu zaplatil v přepočtu necelých deset dolarů (kolem 215 korun). „Vyčistíte si tady hlavu,“ okomentoval svou návštěvu sedmatřicetiletý bývalý policista. „Trochu nás to zabaví. Odvede to naše myšlenky od války,“ dodal.

Válka se však dokáže vplížit i do potemnělého podzemí tohoto podniku. Mnoho stálých návštěvníků bylo zraněno a tanečnice občas nosí dárky do nemocnic. A mnoho mužů, kteří dříve do klubu našli cestu, podle Zavacké padlo.

„Jen tento měsíc zemřeli dva, a to jsou pouze ti, které známe,“ řekla a dodala, že po jednom z nich zůstalo roční dítě. Ruský úder v roce 2022 zabil také jednu z tanečnic podniku Ljudmilu a jejího manžela, rovněž bývalého zaměstnance klubu. Žena byla tehdy těhotná, dítě nakonec jakoby zázrakem přežilo.

Klub zavírá ve 22:00, hodinu před začátkem zákazu vycházení. Letecké poplachy někdy nutí tanečnice zůstat déle, než se vydají v krátkém období relativního bezpečí domů. To ale v Charkově nikdy netrvá dlouho. Tanečnice, stejně jako všechny ostatní, často budí noční ruské nálety. Ale i po bezesné noci se ženy vracejí, odhodlané ke svému představení. „Show musí pokračovat,“ konstatovala Zavacká.