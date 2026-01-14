V čele ukrajinské obrany stanul Fedorov, slíbil audit náborových středisek

Ukrajinští poslanci ve středu většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Fedorov po hlasování rovnou složil přísahu. V úterý v parlamentu neprošlo jmenování Denyse Šmyhala do funkce místopředsedy vlády a ministra energetiky.
Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov promlouvá k zákonodárcům během...

Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov promlouvá k zákonodárcům během zasedání ukrajinského parlamentu. (14. ledna 2026) | foto: Andrii NesterenkoReuters

Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov během zasedání ukrajinského...
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...
Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov promlouvá k zákonodárcům během...
Nově jmenovaný ministr obrany Mychajlo Fedorov promlouvá k zákonodárcům během...
Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany. Pro jmenování Fedorova ve středu hlasovalo 277 poslanců. Zdrželi se či nehlasovali někteří opoziční poslanci a také 17 zákonodárců z vládní strany Sluha národa, napsal portál Ukrajinska pravda.

Fedorov v parlamentu prohlásil, že ozbrojené síly jsou hlavním garantem bezpečnosti země. Připustil problémy, které brání obráncům vlasti působit efektivně, jako je přehnaná byrokracie, sovětské přístupy a výpadky v zajišťování potřeb jednotek nasazených na frontové linii.

Ukrajinský exministr obrany energetiku zatím nepovede, parlament ho nepodpořil

Slíbil audit dosavadního systému armádních náborových středisek, známých pod ukrajinskou zkratkou TCK.

Následně ministr hodlá předložit návrh systémového a komplexního řešení vlekoucích se problémů s tímto systémem doplňování armády, a to bez ohrožení obranyschopnosti země, která se čtyři roky brání ruské invazi.

Rošáda v Kyjevě. Mírová jednání přebírá nový sekáč, vystřídá po válce Zelenského?

„Nelze dnes bojovat novými technologiemi, ale se starou organizační strukturou. Nezbytné jsou změny. Naším cílem je změnit systém, provést reformu armády, zlepšit infrastrukturu na frontě, vykořenit lež a korupci, udělat z vůdcovství a důvěry novou kulturu,“ prohlásil Fedorov.

Podle portálu Ukrajinska pravda slíbil také audit ministerstva obrany a ozbrojených sil s cílem najít dodatečné možnosti, jak zlepšit finanční a sociální zajištění vojáků.

