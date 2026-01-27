Zelenskyj chce s Putinem osobně probrat území a Záporožskou jadernou elektrárnu

„Ty nejcitlivější otázky stále zůstávají nedohodnuté,“ uvedl v rozhovoru pro portál Evropska pravda Sybiha. „Právě proto je prezident připraven se s Putinem setkat a prodiskutovat je. Rusko však nadále představuje překážku mírovému procesu,“ dodal.
Zelenskyj již dříve naznačoval ochotu setkat se s Putinem. Ten však uvedl, že k tomu přistoupí pouze v případě splnění určitých ruských podmínek. Zelenského pozval do Moskvy.
Šéf ukrajinské diplomacie zároveň uvedl, že necítí potřebu se setkat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, protože nechce vytvářet další alternativní vyjednávací kanály.
Sybiha ocenil, že se v rozhovorech s ruskou stranou podařilo dosáhnout určitého pokroku. „Jednání jsou velmi složitá. Můžeme si však všimnout kvalitativní změny ve složení ruské delegace. Jsou to jiní lidé a už se nekonaly žádné pseudohistorické přednášky,“ uvedl.
|
Chceme přijetí do EU v roce 2027 jako součást záruk, řekl Zelenskyj
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že pro Rusko zůstávají v mírových jednáních se Spojenými státy a Ukrajinou zásadní především územní otázky. „To je naše důsledné stanovisko, stanovisko našeho prezidenta,“ uvedl Peskov.
Zelenskyj také oznámil, že je již kompletně připraven dokument o bezpečnostních zárukách Spojených států pro Ukrajinu a nyní se čeká pouze na americké potvrzení místa a data podpisu.
V pátek a v sobotu se v Abú Zabí konaly první přímé rozhovory zástupců Kyjeva, Moskvy a Washingtonu o americkém návrhu na ukončení rusko-ukrajinské války. Server RBK-Ukrajina s odvoláním na svůj zdroj již dříve uvedl, že se při jednáních v Abú Zabí podařilo dosáhnout značného pokroku ve vojenských otázkách, zatímco územní otázky zůstávají nevyřešené.
Ukrajina nadále trvá na tom, aby se územní otázky řešily na základě stávající frontové linie, zatímco Rusko požaduje, aby Kyjev stáhl své jednotky i z neokupované části Doněcké oblasti.